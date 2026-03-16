Форекс і крипто прогноз на 16 — 20 березня 2026 року

Як і очікувалося, минулий тиждень пройшов під впливом як макроекономічної статистики, так і геополітичних факторів. У центрі уваги були дані щодо інфляції у США та Німеччині, однак, зазначають у XFINE , головним драйвером для сировинних ринків продовжувала залишатися ситуація на Близькому Сході. На цьому тлі долар продовжував зміцнюватися, тоді як нафта і золото залишалися чутливими до новин про можливу ескалацію конфлікту. До кінця тижня основні активи знову наблизилися до важливих технічних рівнів, які можуть визначити динаміку торгів у найближчі дні.

EUR/USD

Пара EUR/USD протягом тижня залишалася під стійким тиском долара і завершила тиждень на рівні 1.1415. Таким чином, ринок опинився в зоні важливої підтримки 1.1390−1.1420. Якщо тиск на євро збережеться, пробій цієї області може відкрити шлях до 1.1350, потім до 1.1300, і далі — до 1.1230. При цьому у разі технічної корекції вгору найближчим опором виступає район 1.1510−1.1530. Його подолання може повернути котирування до 1.1610 і далі до 1.1700.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн повністю повторив сценарій попереднього тижня — зростання до 73,950 і повернення до 70.000−71.000. Таким чином, ринок знову спробував закріпитися вище зони 74,000, яка залишається найближчим опором. Її впевнений прорив може відкрити дорогу до 75,500−80,000, наступною метою биків залишається повернення в коридор 85,000−90,000. У разі посилення risk-off настроїв і падіння нижче 70,000, найближча підтримка для BTC/USD розташовується в районі 68,000, далі — 65,000−65,600, 62,415−63,000 і 59,785−60,000.

Нафта Brent

Нафта залишається одним із найбільш чутливих інструментів і головним барометром геополітичних ризиків. На початку тижня ринок продемонстрував геп, злетівши до 119.50 доларів за барель, однак потім частина цього руху була скоригована. До кінця тижня ціна стабілізувалася в районі 100.80−103.15. У короткостроковій перспективі ключовим опором виступає зона 103.50−104.00. Її впевнений пробій може призвести до нової хвилі зростання у напрямку 110.00 і далі до максимумів близько 119.50. У разі ослаблення геополітичної напруженості можлива корекція до підтримок 97.60 і 95.20−95.60 та 94.20. За стабілізації ситуації не можна виключати більш глибоку корекцію і повернення котирувань у зону 84.50−91.60.

Золото (XAU/USD)

У минулому прогнозі експерти XFINE попереджали про зростання ймовірності корекції вниз. Саме це і сталося — золото завершило тиждень на рівні 5,021 долар за унцію, поблизу від середньострокової висхідної підтримки. Пара XAU/USD змогла утриматися всередині діапазону 5,000−5,250. Нижче знаходяться рівні 4,840−4,875, 4,655 і 4,550. У разі зростання попиту на захисні активи можна очікувати підйому котирувань до 5,180 і 5,250. Наступними цілями биків залишаються рівні 5,450 і 5,595.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня ключовим фактором для ринків можуть стати рішення центральних банків. 17 березня відбудеться засідання Резервного банку Австралії. 18 березня очікуються рішення Федеральної резервної системи США, Банку Канади і Центрального банку Бразилії. 19 березня ринки стежитимуть за засіданнями Європейського центрального банку, Банку Англії, Швейцарського національного банку та Банку Японії. Саме цей блок рішень може суттєво вплинути на динаміку валютних пар і сировинних активів.

У XFINE розглядають такі базові сценарії: EUR/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна залишається нижче 1.1510−1.1530. BTC/USD — нейтральний, з опором 74,000. Brent — волатильний бичачий сценарій, поки ціна вище 95.20−95.60. XAU/USD — помірно бичачий, поки котирування залишаються вище 4,985−5,000.

Аналітичний відділ XFINE