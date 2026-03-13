НБУ встановив курси валют на понеділок: долар подешевшав на 2 копійки, євро — на 29 копійок

Національний банк встановив курси валют на понеділок, 16 березня. Долар та євро подешевшали після того, як американська валюта у п’ятницю досягла нового історичного максимуму.

На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 44,14 грн. Це на 2 копійки менше, ніж у п’ятницю (44,16 грн), коли долар досяг нового історичного максимуму.

Історичний максимум долара: 44,16 грн (12.03.26).

Водночас регулятор встановив курс євро на понеділок на позначці 50,67 грн, що на 29 копійок менше, ніж у п’ятницю (50,96 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

