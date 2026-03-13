Курс валют на п'ятницю: долар в обмінниках подорожчав на 10 копійок

У п'ятницю, 13 березня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 7 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,98−44,55 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,37−44,50, євро — 51,41−51,58 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,29−44,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,76−50,78 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту