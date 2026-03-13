У п'ятницю, 13 березня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.
13 березня 2026, 10:25
Курс валют на п'ятницю: долар в обмінниках подорожчав на 10 копійок
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 7 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,98−44,55 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,55 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,37−44,50, євро — 51,41−51,58 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,29−44,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,76−50,78 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі