13 березня 2026, 10:01

Міносвіти запустило калькулятор зарплат: вчителі можуть перевірити нарахування після підвищення на 30%

Міністерство освіти і науки України представило новий цифровий інструмент для освітян — інтерактивний калькулятор, який дозволяє точно розрахувати заробітну плату з урахуванням нещодавнього підвищення. Про це повідомляє пресслужба МОН.

Міносвіти запустило калькулятор зарплат: вчителі можуть перевірити нарахування після підвищення на 30%
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Калькулятор створено для того, щоб з урахуванням підвищення окладу кожен учитель міг індивідуально розрахувати точну суму заробітної плати, зокрема з усіма надбавками та доплатами.

Головні функції калькулятора

Новий інструмент дозволяє не просто побачити фінальну суму, а й детально розібрати структуру виплат:

  • Індивідуальний розрахунок: враховуються всі надбавки, доплати та категорія вчителя.
  • Розрахунковий лист: сервіс формує документ, який можна порівняти з фактичною випискою з бухгалтерії.
  • Зворотний зв'язок: якщо розрахунки в калькуляторі не збігаються з реальною зарплатою, вчитель може одразу надіслати електронне звернення до МОН.

Калькулятор зарплати вчителя доступний за посиланням.

У разі розбіжностей або запитань щодо зарплати за січень 2026 року вчителі можуть залишити звернення через форму.

«Для МОН принципово, щоб громади виплачували підвищену зарплату без скорочення надбавок… Калькулятор — це допоміжний інструмент, який дає змогу кожному вчителю самостійно перевірити свої нарахування», — зазначила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко.

Графік підвищення зарплат у 2026 році

Цьогоріч уряд запланував сумарне зростання виплат вчителям на 50%:

  • Перший етап (уже відбувся): +30% до зарплати з січня 2026 року.
  • Другий етап (заплановано): ще +20% з вересня 2026 року.

У міністерстві зазначають, що кошти на січневе підвищення вже перераховані всім громадам. Наразі лише у 3% громад зафіксовано спроби скоротити надбавки за «престижність», і МОН активно працює над усуненням цих порушень.

Проєкт реалізовано спільно з експертами шведської програми Polaris, що фінансується урядом Швеції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
