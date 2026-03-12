Multi від Мінфін
12 березня 2026, 19:32

Банки інвестували 38,7 млрд грн у відновлення енергосектору України

Національний банк України оприлюднив результати масштабної програми кредитування енергосектору. Згідно з останнім опитуванням, за період з червня 2024 року по березень 2026 року українські банки профінансували енергетичні проєкти на загальну суму 38,7 млрд грн.

Банки інвестували 38,7 млрд грн у відновлення енергосектору України
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Географія фінансування охопила 21 область України, що дозволило суттєво посилити стійкість енергосистеми після масованих атак.

Хто та на що отримував кошти?

Банківська підтримка розподілилася між великим бізнесом та приватними домогосподарствами:

  • Бізнес отримав понад 3 тисячі кредитів на загальну суму 35,9 млрд грн.
  • Громадяни оформили понад 15 тисяч позик на суму 2,8 млрд грн.

Завдяки цим коштам в Україні вдалося розбудувати та відновити генерацію потужністю 1,405 ГВт. Пріоритетними напрямами стали сонячні електростанції (СЕС), газові установки, а також гідро-, біо- та вітрові електростанції.

Крім того, кошти спрямовувалися на системи зберігання енергії (акумулятори, інвертори) та модернізацію теплообладнання загальною потужністю 587 МВт.

Надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам станом на 1 березня 2026 року становив 25,7 млрд грн, фізичним особам — 2,2 млрд грн.

Результати кредитування

За словами регулятора, за 2025 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли більш ніж на третину, а проникнення кредитів в економіку збільшилося вперше з початку повномасштабного вторгнення з 7,7% до 8,7% ВВП за чистими кредитами бізнесу.

Нові умови та розширення можливостей

Для подальшої підтримки галузі Нацбанк у лютому впровадив зміни у способи оцінки кредитних ризиків, що дозволить банкам діяти сміливіше. Також було оновлено умови Спільного меморандуму, до якого вже приєдналися 53 банки-підписанти.

Це оновлення передбачає гнучкіші кредитні продукти для інвестиційних проєктів, що допоможе бізнесу швидше адаптуватися до мінливих умов війни. Наразі Рада з фінансової стабільності вже ініціювала оновлення Стратегії розвитку кредитування, щоб забезпечити довгостроковий ефект без ризиків для фінансової системи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
