Національний банк ухвалив рішення про відкликання ліцензій та виключення з Державного реєстру фінансових установ двох небанківських організацій. Процедура була ініційована самими компаніями. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
12 березня 2026, 19:03
НБУ відкликав ліцензії та виключив з реєстру дві фінансові компанії
Відповідні рішення були ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг учора, 11 березня.
Які компанії залишили ринок?
Згідно з повідомленням регулятора, ліцензії втратили:
- ТОВ «ФК «Аміда» — компанія мала право надавати кредити (у коштах та банківських металах), а також займатися факторингом та фінансовим лізингом.
- ТОВ «Кліринг фінанс» — установа працювала у сферах кредитування та факторингу.
Джерело: Мінфін
