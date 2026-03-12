До закриття міжбанку в четвер, 12 березня, курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
12 березня 2026, 17:31
Долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
|
Відкриття 12 березня
|
Закриття 12 березня
|
Зміни
|
44,19/44,22
|
44,29/44,32
|
10/10
|
51,05/51,07
|
51,03/51,04
|
2/3
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,90−44,47 грн. Євро купують за 50,87 грн, а продають за 51,56 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,30−44,40, євро — 51,45−51,59 грн.
Джерело: Мінфін
