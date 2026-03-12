Multi від Мінфін
12 березня 2026, 15:25

Пишний: три найбільші фонди України зібрали понад 105 млрд грн — більше, ніж за попередні три роки

У 2025 році три ключові благодійні організації країни — United24, «Повернись живим» та Фонд Сергія Притули — акумулювали рекордні 105,87 млрд грн пожертвувань. Ця сума на 37% перевищує сукупні збори цих фондів за весь період 2022−2024 років. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час виступу на конференції МВФ у Брюсселі.

Пишний: три найбільші фонди України зібрали понад 105 млрд грн — більше, ніж за попередні три роки
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фактори успіху

На думку очільника Нацбанку, такий результат став можливим завдяки поєднанню двох факторів: абсолютної прозорості волонтерських організацій та інноваційних рішень банківського сектору.

Ключові технологічні інструменти, що спростили донати:

  • Створення груп збору коштів безпосередньо в банківських застосунках.
  • Миттєві перекази в один клік та автоматизація регулярних платежів.
  • Можливість бачити прогрес збору в режимі реального часу.
  • Зручний прийом коштів з-за кордону та швидке звітування.

Пишний підкреслив, що банки зараз фактично конкурують між собою у створенні найбільш зручних сервісів для благодійності, що забезпечує підзвітність кожного зібраного гривні.

Вперше в історії зафіксовано випадки прямого фінансування українських волонтерських організацій урядами інших країн. Зокрема, фонд «Повернись живим» отримав 19 млрд грн на військові потреби безпосередньо від уряду європейської держави.

Статистика фондів-лідерів

United24: з травня 2022 року по лютий 2026 року платформа зібрала загалом 145,59 млрд грн. Левова частка — майже 140 млрд грн — спрямована на оборону. Решта коштів розподілені на медицину, відбудову, розмінування та освіту.

«Повернись живим»: загальний обсяг пожертв з початку 2022 року досяг 44,52 млрд грн.

Фонд Сергія Притули: у 2025 році фонд залучив 2,40 млрд грн на потреби армії, що перевищило показник 2024 року (2,18 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
