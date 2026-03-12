НБУ змінює готівковий обіг: з 2026 року частина старих гривневих купюр остаточно виходить з обігу, а дрібні номінали переходять у формат монет. У цьому випуску пояснюємо, які банкноти більше не будуть платіжним засобом, де їх можна обміняти та чому Нацбанк вважає нову структуру гривні більш ефективною.
12 березня 2026, 14:24
Ці гривні більше не приймуть? Чому НБУ прибирає купюри і переходить на монети (відео)
Розберемо, як змінювався номінальний ряд гривні протягом останніх років, чому зникають паперові 1, 2, 5 та 10 гривень, що відбувається зі старими 50 і 200 гривнями, а також які монети та купюри зараз реально домінують у готівковому обігу. Окремо поговоримо про нові 10-гривневі пам’ятні монети НБУ та що вони означають для звичайних українців.
Джерело: Мінфін
