Ці гривні більше не приймуть? Чому НБУ прибирає купюри і переходить на монети (відео)

НБУ змінює готівковий обіг: з 2026 року частина старих гривневих купюр остаточно виходить з обігу, а дрібні номінали переходять у формат монет. У цьому випуску пояснюємо, які банкноти більше не будуть платіжним засобом, де їх можна обміняти та чому Нацбанк вважає нову структуру гривні більш ефективною.

Розберемо, як змінювався номінальний ряд гривні протягом останніх років, чому зникають паперові 1, 2, 5 та 10 гривень, що відбувається зі старими 50 і 200 гривнями, а також які монети та купюри зараз реально домінують у готівковому обігу. Окремо поговоримо про нові 10-гривневі пам’ятні монети НБУ та що вони означають для звичайних українців.