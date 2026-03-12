Multi від Мінфін
12 березня 2026, 11:17

Bitget Представила GetClaw — Автономного AI-Агента для Миттєвої Торгової Аналітики

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), анонсувала GetClaw — першого в світі автономного AI-агента для торгівлі, який не потребує встановлення. Створений на базі широко використовуваної платформи OpenClaw, GetClaw усуває технічні бар'єри, які раніше відділяли трейдерів від просунутих AI-інструментів. Жодних завантажень, налаштувань або управління інфраструктурою не потрібно — агент активується за лічені секунди.

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), анонсувала GetClaw — першого в світі автономного AI-агента для торгівлі, який не потребує встановлення.

Реліз GetClaw відбувається на тлі зростаючого інтересу до OpenClaw, яка продемонструвала новий клас AI-систем, здатних діяти, а не лише реагувати. GetClaw переносить цю концепцію на фінансові ринки, перетворюючи AI на постійного торгового партнера, який відстежує ринок, ідентифікує сигнали та підтримує прийняття рішень у міру зміни умов.

«Торгівля завжди потребує швидкості та ясності, але інструменти, на які покладаються трейдери, часто вимагають годин налаштувань. GetClaw змінює це, роблячи інтелектуальних агентів доступними миттєво», — зазначила Грейсі Чен, генеральний директор Bitget. «Наступний етап торгівлі формуватиметься системами, які постійно спостерігають за ринком і допомагають користувачам у реальному часі — саме це ми створюємо в Bitget».

Після активації GetClaw безперервно відстежує активність ринку та стан портфеля. Система аналізує ставки фінансування, зміни волатильності, ризики ліквідації, макроекономічні події та нові тенденції в криптоекосистемі. При появі важливих сигналів агент миттєво повідомляє користувача. З часом GetClaw адаптується до стилю торгівлі кожного трейдера, вивчаючи переваги щодо позицій, рівень допустимого ризику та історичні патерни для покращення рекомендацій.

GetClaw працює у різних середовищах. Користувачі можуть взаємодіяти з агентом через застосунок Bitget, Telegram, Discord або WhatsApp, що дозволяє аналітиці та виконанню угод плавно переміщуватися між месенджерами та самою біржею. Ці точки доступу будуть впроваджуватися поетапно.

Запуск додатково спирається на нещодавно оновлений Agent Hub — інфраструктуру AI-трейдингу Bitget, яка безпосередньо підключає AI-системи до реальних ринкових даних та інструментів виконання. Через Agent Hub моделі AI отримують доступ до стандартизованих торгових можливостей, дозволяючи стратегіям, аналізу та виконанню працювати в єдиному середовищі. GetClaw — перший повністю інтегрований агент, побудований на цій інфраструктурі.

Безпека залишається ключовим елементом дизайну. GetClaw використовує багаторівневу модель ізоляції, розділяючи перевірку особи, зберігання пам’яті, доступ за дозволами та торгові креденціали, забезпечуючи захист акаунтів користувачів під час автономної роботи агента.

Впровадження GetClaw знаменує появу агентного трейдингу, де інтелектуальні системи працюють разом з трейдерами, інтерпретують сигнали та допомагають у виконанні угод у реальному часі. У рамках моделі Universal Exchange, де криптоактиви, деривативи та токенізовані традиційні інструменти співіснують, технології, такі як Agent Hub і GetClaw, роблять торгівлю більш автоматизованою та інтелектуальною.

Веб-версія GetClaw запланована до запуску вже завтра, а мобільна версія очікується до кінця березня. Додаткові оновлення будуть анонсовані в міру розвитку продукту.

Для отримання додаткової інформації відвідайте офіційний сайт Bitget.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
