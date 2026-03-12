Курс валют на четвер: долар в банках підскочив на 22 копійки, євро на 10 копійок

У четвер, 12 березня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та на 22 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 10 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро не змінилося у покупці та додало 5 копійок у продажу.

На готівковому ринкукотирування гривні до долара становлять 43,87−44,45 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,15−44,35 євро — 51,40−51,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,19−44,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,05−51,07 грн/євро.

