Небанківський фінринок скоротився: у лютому з реєстрів вибули 8 компаній

Ліцензії та виключення з реєстрів

три фінансові компанії,

дві кредитні спілки.

за власною ініціативою — 2 кредитні спілки та 1 колектор,

примусово — 4 фінансові компанії та 1 кредитна спілка.

У лютому 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на вісім установ — до 761 компанії. Водночас кількість банків, що мають ліцензію, залишилася незмінною — 60 установ. Про це повідомляє регулятор.Протягом лютого 5 установ добровільно відмовилися від ліцензій за власною ініціативою. Серед них:Крім того, одній кредитній спілці ліцензію було анульовано примусово.Також регулятор розширив обсяг ліцензії на надання фінансових послуг одній фінансовій компанії.Із державних реєстрів упродовж місяця виключено 8 небанківських установ. Зокрема:

Структура небанківського фінансового ринку

403 фінансові компанії (у січні — 407);

47 страховиків non-life;

10 life-страховиків;

1 страховик зі спеціальним статусом;

100 ломбардів;

81 кредитна спілка (було 84);

1 лізингодавець;

45 страхових брокерів;

73 колекторські компанії (було 74).

Станом на 1 березня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (40) у лютому залишилася без змін.

Ситуація на платіжному ринку

На платіжному ринку працюють:

14 платіжних систем, створених резидентами (у січні — 15);

10 міжнародних платіжних систем.

Серед надавачів платіжних послуг діють:

16 платіжних установ,

11 фінансових установ із правом надання платіжних послуг (було 12),

1 банк — емітент електронних грошей,

1 оператор поштового зв’язку.

Крім того, на ринку працюють 69 комерційних агентів та 32 технологічні оператори платіжних послуг.