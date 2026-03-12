► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
12 березня 2026, 10:16
Небанківський фінринок скоротився: у лютому з реєстрів вибули 8 компаній
У лютому 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на вісім установ — до 761 компанії. Водночас кількість банків, що мають ліцензію, залишилася незмінною — 60 установ. Про це повідомляє регулятор.
Ліцензії та виключення з реєстрівПротягом лютого 5 установ добровільно відмовилися від ліцензій за власною ініціативою. Серед них:
- три фінансові компанії,
- дві кредитні спілки.
- за власною ініціативою — 2 кредитні спілки та 1 колектор,
- примусово — 4 фінансові компанії та 1 кредитна спілка.
Структура небанківського фінансового ринкуСтаном на 1 березня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
- 403 фінансові компанії (у січні — 407);
- 47 страховиків non-life;
- 10 life-страховиків;
- 1 страховик зі спеціальним статусом;
- 100 ломбардів;
- 81 кредитна спілка (було 84);
- 1 лізингодавець;
- 45 страхових брокерів;
- 73 колекторські компанії (було 74).
Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (40) у лютому залишилася без змін.
Ситуація на платіжному ринку
На платіжному ринку працюють:
- 14 платіжних систем, створених резидентами (у січні — 15);
- 10 міжнародних платіжних систем.
Серед надавачів платіжних послуг діють:
- 16 платіжних установ,
- 11 фінансових установ із правом надання платіжних послуг (було 12),
- 1 банк — емітент електронних грошей,
- 1 оператор поштового зв’язку.
Крім того, на ринку працюють 69 комерційних агентів та 32 технологічні оператори платіжних послуг.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі