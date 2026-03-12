Multi від Мінфін
12 березня 2026, 9:37

Черчілля на британських купюрах замінять зображення тварин

Банк Англії замінить портрети історичних постатей на банкнотах на зображення дикої природи. Які саме представники флори та фауни буде зображено на купюрах, буде визначено після опитування громадської думки влітку 2026 року. Про це йдеться у повідомленні банку.

Банк Англії замінить портрети історичних постатей на банкнотах на зображення дикої природи.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зображено на банкнотах

На даний момент на британських банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів відповідно зображені чотири особи, які залишили слід в історії країни: прем'єр-міністр Вінстон Черчілль, письменниця Джейн Остін, художник Вільям Тернер і математик Алан Т'юрінг.

Згідно з повідомленням Банку Англії, заміна портретів цих людей на зображення дикої природи «надає можливість відзначити ще один важливий аспект історії Великобританії». При цьому портрет монарха залишиться на банкнотах після зміни дизайну.

Минулого року Банк Англії провів опитування громадської думки серед 44 000 респондентів, підсумки якого продемонстрували, що найкращим сюжетом, що визначає дизайн банкнот, є дика природа, повідомляє Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

JWT
JWT
12 березня 2026, 10:45
#
заміна портретів цих людей на зображення дикої природи «надає можливість відзначити ще один важливий аспект історії Великобританії»

Заміна зображення того хто спас Англію під час Другої Світової перед початком третьої на тварину — це символічно.
Андрій М***к
Андрій М***к
12 березня 2026, 10:47
#
Ісламська експансія ВБ поглиблюється
gorobezus
gorobezus
12 березня 2026, 11:15
#
На кабанов, собак , раков и что там еще у стоящих раком на коврике харамом считается
