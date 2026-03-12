Черчілля на британських купюрах замінять зображення тварин

Банк Англії замінить портрети історичних постатей на банкнотах на зображення дикої природи. Які саме представники флори та фауни буде зображено на купюрах, буде визначено після опитування громадської думки влітку 2026 року. Про це йдеться у повідомленні банку.

Що зображено на банкнотах

На даний момент на британських банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів відповідно зображені чотири особи, які залишили слід в історії країни: прем'єр-міністр Вінстон Черчілль, письменниця Джейн Остін, художник Вільям Тернер і математик Алан Т'юрінг.

Згідно з повідомленням Банку Англії, заміна портретів цих людей на зображення дикої природи «надає можливість відзначити ще один важливий аспект історії Великобританії». При цьому портрет монарха залишиться на банкнотах після зміни дизайну.

Минулого року Банк Англії провів опитування громадської думки серед 44 000 респондентів, підсумки якого продемонстрували, що найкращим сюжетом, що визначає дизайн банкнот, є дика природа, повідомляє Bloomberg.