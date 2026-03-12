ЦБ Грузії встановив правила випуску стейблкоїнів

Національний банк Грузії запровадив нове регулювання ринку криптовалют. 6 березня підписано наказ, що встановлює правові рамки для випуску та обігу стейблкоїнів, або стабільних віртуальних активів у Грузії. Про це пише Бізнес Медіа.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Регулювання стейблкоїну

На відміну від звичайних віртуальних активів, ціна яких визначається попитом та пропозицією, стейблкоїни є зобов'язанням їх емітента підтримувати ціну активу.

Найбільшим із стейблкоїнів є USDT, вартість якого становить 1 долар США, а його емітент, Tether Limited, зобов'язаний підтримувати його ціну на рівні 1 долара США та повністю резервувати кошти, отримані від користувачів.

Отже, Наказ Національного банку дозволяє ліцензованій грузинській компанії випускати грузинський стейблкоїн, але його емітент буде зобов'язаний відповідно до цього правила повністю резервувати кошти, отримані від користувачів.

Що це означає

Після набуття чинності чинності випуск стейблкоїнів на території Грузії буде неможливим без попередньої письмової згоди Національного банку.

Крім того, компанії, які бажають надавати цю послугу, повинні зареєструватися в Національному банку як постачальники послуг у сфері віртуальних активів.

Регулювання охоплює три основні категорії: стейблкоїни, прив'язані до скриньки, прив'язані до іноземної валюти та забезпечені іншими активами. У всіх випадках обов'язково повне — 100% — резервне покриття, яке має бути чітко відокремлене від власних активів емітента.

Емітенти стейблкоїнів повинні мати наглядовий капітал у розмірі не менше 500 000 ларі. Чим більший обсяг резервних активів, тим вища вимога до капіталу — до максимального рівня 50 мільйонів ларі. Якщо обсяг резервів перевищує 15 млн ларі, емітент зобов'язаний створити наглядову раду.

Вимоги до прозорості також суворі: щокварталу незалежний аудитор перевірятиме резерви, а результати публікуватимуться на сайті емітента. У разі перевищення 15 млн ларі аудит має проводитись однією з провідних світових компаній — Deloitte, PwC, EY, KPMG та іншими.

Користувачі можуть у будь-який момент обміняти стейблкоїн за номінальною вартістю. Емітент має три робочі дні на виконання запиту на викуп; цей термін продовжується до п'яти днів для сум, що перевищують 300 000 ларі.

Компанії, які вже випускають стейблкоїни, зобов'язані надати повну документацію до Національного банку протягом шести місяців з моменту набрання чинності. Протягом цього періоду дозволяється продовжувати операції.