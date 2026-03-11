Multi від Мінфін
11 березня 2026, 17:14

Частка NPL у банках України зберігається біля історичних мінімумів

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зберігається на історично низьких рівнях. Про це повідомляє Національний банк.

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зберігається на історично низьких рівнях.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася частка непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі в січні практично не змінилася і станом на 01 лютого 2025 року становила 13,9%.

Наразі частка NPL у приватних українських банках становить 8,4%, у банках з іноземним капіталом — 6,5%, у державних банках — 19,6%. Частка NPL за кредитами бізнесу становить 17,0%, населенню — 10,8%.

Регулятор нагадує, що у грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів, тож частка NPL у банківському секторі скоротилася нижче 14% станом на 01 січня 2026 року.

«Нові кредити і надалі зберігають високу якість, тож якість кредитного портфеля хороша, а рівень дефолтів на історично низькому рівні», — запевняє НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
ccc2013
ccc2013
11 березня 2026, 17:35
#
170 млрд гривен списано. и никто их не вернет))))
