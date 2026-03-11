Долар на міжбанку оновив максимум: курс вперше наблизився до 44 грн

Курс долара на міжбанківському валютному ринку України піднявся до нових максимумів. Станом на сьогодні котирування американської валюти коливаються в діапазоні 43,99−44,02 грн за долар. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Чи є дефіцит валюти

За словами Шевчишина, попри зростання курсу, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку залишається дуже низьким, що свідчить про відносно збалансований попит і пропозицію на ринку.

Він зазначає, що нинішня динаміка курсу значною мірою пов’язана не з внутрішнім дефіцитом валюти, а з корекцією через глобальну пару євро/долар.

Національний банк України раніше зафіксував курс євро, що змушує регулятора коригувати баланс валютного ринку через зміну курсу долара. У результаті долар поступово зростає, вирівнюючи співвідношення валют відповідно до ситуації на міжнародних ринках.

