У середу, 11 березня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та 9 копійок у продажу.
11 березня 2026, 10:36
Курс валют на середу: НБУ, банки, обмінники
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у покупці та додало 2 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,67−44,19 грн. Євро купують за 50,75 грн, а продають за 51,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,94−44,08 євро — 51,30−51,52 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,82−43,86 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,91−50,94 грн/євро.
Джерело: Мінфін
