Декларування-2026: які податки сплачують українці з операцій з нерухомістю

У ДПС нагадали громадянам про особливості оподаткування доходів від операцій з нерухомістю під час кампанії декларування-2026. Йдеться, зокрема, про спадщину та продаж житлової чи іншої нерухомості.

Спадщина: які ставки податків

Якщо фізична особа отримала спадщину, податкове навантаження залежить від ступеня споріднення зі спадкодавцем та місця отримання спадщини.

5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору сплачують спадкоємці, які не є членами сім'ї першого або другого ступеня споріднення.

18% ПДФО та 5% військового збору застосовується у випадках, коли спадщина отримана за кордоном або від іноземця.

У податковій службі наголошують: якщо спадщина оподатковується за ставками 5% або 18%, спадкоємці зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи.

Продаж нерухомості: як змінюються ставки

Ставка податку також залежить від кількості операцій з продажу нерухомості протягом року.

Перший продаж у році (якщо майно перебувало у власності менше трьох років) — 5% ПДФО + 5% військовий збір.

Другий продаж у році — 5% ПДФО + 5% військовий збір.

Третій та кожний наступний продаж у році — 18% ПДФО + 5% військовий збір.

Деклараційна кампанія

Громадяни, які отримали доходи від таких операцій, повинні подати декларацію про майновий стан і доходи у межах кампанії декларування.

У Державна податкова служба України також зазначають, що за роз’ясненнями щодо оподаткування фізичних осіб можна звернутися на гарячі лінії податкових органів або через електронні сервіси служби.