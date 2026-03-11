Multi від Мінфін
11 березня 2026, 8:00

У 2025 році щодня в середньому з'являлося по одному новому мільярдеру — Forbes

За минулий рік у світі з'явилося 390 нових доларових мільярдерів — це більше, ніж один «новачок» на добу, підрахував американський Forbes. Дві третини «новачків» побудували свій статок самостійно, а не успадкували його, зазначає видання.

За минулий рік у світі з'явилося 390 нових доларових мільярдерів — це більше, ніж один «новачок» на добу, підрахував американський Forbes.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки з'явилося нових мільярдерів

В результаті 2025 рік став другим роком за цим показником за весь час спостережень з 2007-го. Рекорд за новими мільярдерами утримує 2021 рік, коли список поповнився 493 прізвищами. Зараз Forbes налічує у світі 3 428 осіб зі статком понад $1 млрд.

Трохи більше половини новачків припало на США, Китай і Німеччину: 106 американців, 55 китайців і 42 німців. Серед них — Бейонсе, яка заробила $1 млрд на продажах своєї музики, гастролях і колекціонуванні творів мистецтва, а також режисер Джеймс Кемерон («Титанік», «Аватар») зі статком $1,1 млрд.

Загальний стан мільярдерів за рік зріс на $4 трлн, до рекордних $20,1 трлн. «Ще ніколи не було кращого часу, щоб бути мільярдером», — зазначає Forbes, пояснюючи результати стрімким розвитком штучного інтелекту, бурхливим зростанням ринків і сприятливою податковою політикою.

Українські мільярдери

У глобальному рейтингу мільярдерів кілька українських бізнесменів знову потрапили до списку найбагатших людей світу. Вище за всіх серед них розташувався Рінат Ахметов, чий статок оцінюється в $7,8 млрд. У світовому рейтингу він посів 477 місце.

На 1504 місці рейтингу опинився бізнесмен Віктор Пінчук зі статком $2,8 млрд. Третім серед українців у списку став співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко. Його статки оцінюються в $2,2 млрд, що дозволило йому посісти 1913 місце в глобальному рейтингу.

До списку мільярдерів також увійшов п'ятий президент України Петро Порошенко, який посідає 2600 позицію зі статком $1,5 млрд.

Ще троє українських бізнесменів мають приблизно однаковий рівень статку — $1,2 млрд. Це:

  • аграрний підприємець Андрій Веревський (аграрний сектор);
  • бізнесмен Вадим Новинський (металургія);
  • підприємець Костянтин Жеваго (гірничодобувна промисловість).

У рейтингу всі троє поділили 3017 місце.

Глобальні лідери

Лідером глобального рейтингу залишається Ілон Маск. Він значно збільшив свій відрив від решти людства — його статки перевищили $839 млрд, збільшившись за рік на $497 млрд. Це сталося на тлі об'єднання SpaceX з його ШІ-стартапом xAI і планами провести IPO компанії.

Річний приріст статку Маска приблизно вдвічі перевищив весь статок другої людини в списку, співзасновника Google Ларрі Пейджа ($257 млрд). Ще один співзасновник Google, Сергій Брін, посів третє місце — в результаті вони змістили попередніх лідерів рейтингу, засновника Amazon Джефа Безоса і засновника Meta (визнана екстремістською і заборонена в РФ) Марка Цукерберга на четверте і п'яте місця відповідно.

У десятку також потрапив засновник виробника чіпів Nvidia Дженсен Хуанг. За рік його статки зросли на $56 млрд, до $154 млрд. Цьому сприяло зростання акцій Nvidia через AI-бум в США.

З 30 найбагатших людей планети лише у трьох минулого року скоротився статок: у співвласника Oracle Ларрі Еллісона (на $2 млрд), співвласника люксового холдингу LVMH Бернара Арно (на $7 млрд) і співвласника Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (на $5 млрд). У однієї людини — Білла Гейтса — розмір багатства не змінився і залишився на рівні $108 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
