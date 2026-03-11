Експерти розповіли, коли майнери добудуть останній біткоїн

Майнери днями видобули у мережі біткоїна 20-мільйонну монету. Усього видобуто близько 95,2% загальної пропозиції першої криптовалюти, повідомили експерти The Block.

Історія блокчейну

Обмеження випуску нових біткоїнів закладено у програмному забезпеченні, створеному анонімним засновником Сатосі Накамото. Загальний обсяг емісії закінчиться, коли буде видобуто 21 млн монет.

Історія блокчейну розпочалася 3 січня 2009 року, коли Накамото згенерував перший блок мережі — так званий генезис-блок. Скорочення винагороди майнерів за знайдений блок у мережі біткоїну, халвінг відбувається приблизно кожні чотири роки або після видобутку 210 000 блоків.

За час існування мережі сталося чотири халвінги. Спочатку нагорода за блок становила 50 біткоїнів.

2012 року вона впала до 25 монет

до 12,5 BTC у 2016-му

до 6,25 BTC 2020-го.

Четвертий та останній халвінг відбувся 20 квітня 2024 року, зменшивши винагороду майнерів з 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок, що знизило темпи появи нових монет. Наступне скорочення нагороди очікується у квітні-травні 2028 року.

Після нього винагорода за блок скоротиться до 1,5625 BTC. Згодом основним джерелом прибутку майнерів мають стати комісії за транзакції.

Згідно з поточним графіком емісії, останній біткоїн буде видобутий приблизно до 2140 року, пише The Block.