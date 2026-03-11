Multi від Мінфін
11 березня 2026, 10:09

Експерти розповіли, коли майнери добудуть останній біткоїн

Майнери днями видобули у мережі біткоїна 20-мільйонну монету. Усього видобуто близько 95,2% загальної пропозиції першої криптовалюти, повідомили експерти The Block.

Майнери днями видобули у мережі біткоїна 20-мільйонну монету.

Історія блокчейну

Обмеження випуску нових біткоїнів закладено у програмному забезпеченні, створеному анонімним засновником Сатосі Накамото. Загальний обсяг емісії закінчиться, коли буде видобуто 21 млн монет.

Історія блокчейну розпочалася 3 січня 2009 року, коли Накамото згенерував перший блок мережі — так званий генезис-блок. Скорочення винагороди майнерів за знайдений блок у мережі біткоїну, халвінг відбувається приблизно кожні чотири роки або після видобутку 210 000 блоків.

За час існування мережі сталося чотири халвінги. Спочатку нагорода за блок становила 50 біткоїнів.

  • 2012 року вона впала до 25 монет
  • до 12,5 BTC у 2016-му
  • до 6,25 BTC 2020-го.

Четвертий та останній халвінг відбувся 20 квітня 2024 року, зменшивши винагороду майнерів з 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок, що знизило темпи появи нових монет. Наступне скорочення нагороди очікується у квітні-травні 2028 року.

Після нього винагорода за блок скоротиться до 1,5625 BTC. Згодом основним джерелом прибутку майнерів мають стати комісії за транзакції.

Згідно з поточним графіком емісії, останній біткоїн буде видобутий приблизно до 2140 року, пише The Block.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
