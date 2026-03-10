Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти учасників ринку небанківських фінансових послуг. Причиною санкцій стало подання регулятору звітності, що містила недостовірні дані. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання 9 березня за результатами безвиїзного нагляду, повідомляє пресслужба НБУ.
10 березня 2026, 19:03
НБУ оштрафував п’ять страхових компаній за недостовірну звітність
Кому призначено найбільший штраф?
Найсуворіше покарання отримало ПРАТ «СК «Бусін». Компанію зобов’язали сплатити штраф у розмірі 259 410 грн.
Інші страховики під санкціями
Ще чотири страхові компанії отримали штрафи у розмірі 129 705 грн кожна:
- ПРАТ «СК «Аско ДС»;
- ПРАТ «Страхові гарантії України»;
- ПРАТ «СК «Колоннейд Україна»;
- ПРАТ «СК «Сузір'я».
Причина та терміни виконання
Всі п'ять компаній порушили правила складання та подання звітності (постанова НБУ № 123 від 25.11.2021). Виявлені порушення стосуються надання регулятору інформації, що не відповідає дійсності.
За словами регулятора, штрафи мають бути сплачені протягом одного місяця з дня набрання рішеннями чинності. Адміністративні акти вважаються чинними з моменту їх надсилання компаніям.
