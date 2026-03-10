НБУ оштрафував п’ять страхових компаній за недостовірну звітність

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти учасників ринку небанківських фінансових послуг. Причиною санкцій стало подання регулятору звітності, що містила недостовірні дані. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання 9 березня за результатами безвиїзного нагляду, повідомляє пресслужба НБУ .

Кому призначено найбільший штраф?

Найсуворіше покарання отримало ПРАТ «СК «Бусін». Компанію зобов’язали сплатити штраф у розмірі 259 410 грн.

Інші страховики під санкціями

Ще чотири страхові компанії отримали штрафи у розмірі 129 705 грн кожна:

Причина та терміни виконання

Всі п'ять компаній порушили правила складання та подання звітності (постанова НБУ № 123 від 25.11.2021). Виявлені порушення стосуються надання регулятору інформації, що не відповідає дійсності.

За словами регулятора, штрафи мають бути сплачені протягом одного місяця з дня набрання рішеннями чинності. Адміністративні акти вважаються чинними з моменту їх надсилання компаніям.