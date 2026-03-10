Рада відхилила законопроєкт про базову соціальну допомогу

Верховна Рада не підтримала запропонований урядом з аконопроєкт № 14051 , що пропонував запровадити новий вид державної соціальної допомоги — базову соціальну допомогу, яка об'єднає п’ять виплат. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Як голосували в Раді

За пропозицію Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука ухвалити за основу законопроєкт № 14051 проголосували 193 нардепи.

За направлення документа на повторне перше читання — 200 парламентаріїв, за повернення законопроєкту на доопрацювання — 214 депутатів. У підсумку ініціатива була відхилена.

За словами міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, проєкт пропонував запровадити новий вид державної соціальної допомоги — базову соціальну допомогу, яка об'єднає п’ять виплат: державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасову державну допомогу сім'ям та допомогу особам, які не мають права на пенсію.