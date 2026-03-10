Курс долара після максимуму знизився, євро знову перевищив 51 грн

Національний банк України встановив на 11 березня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,8627 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

На середу НБУ встановив курс долара на рівні 43,86 грн. Це на 3 копійки менше, ніж у вівторок 10 березня (43,89 грн), коли долар піднявся до нового історичного максимуму.

Регулятор встановив курс євро на середу на позначці — 51,03 грн, що на 32 копійки більше, ніж у вівторок. Історичний максимум євро: 51,26 гн (18.02.26)​​​.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту