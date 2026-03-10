Майнерам залишилося видобути менш ніж мільйон біткоїнів, Coinbase запускає торгівлю криптоф’ючерсами у Європі: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Епоха дефіциту: майнерам залишилося видобути менш ніж мільйон біткоїнів

Станом на 9 березня 2026 року криптосвіт перетнув важливу психологічну межу: обсяг ще не видобутих біткоїнів впав нижче 1 млн BTC. На сьогодні в обігу перебуває вже понад 95% від максимально можливої емісії у 21 млн монет.

Мережа біткоїна працює за суворим математичним алгоритмом, що регулює появу нових монет:

Щоденна емісія: майнери додають у середньому 144 блоки на добу.

Поточна винагорода: після халвінгу 2024 року мережа перебуває у п’ятій епосі емісії, де за кожен блок нараховується 3,125 BTC.

Наступний етап: чергове скорочення винагороди (до 1,5625 BTC) очікується у квітні-травні 2028 року.

Фінальна крапка: повністю видобути залишок монет майнери зможуть лише до 2140 року.

Зниження винагороди створює колосальний тиск на рентабельність видобутку. За розрахунками CryptoSlate, ситуація виглядає критичною:

Точка беззбитковості: лише витрати на електроенергію вимагають ціни близько $74 000 за монету.

Реальні витрати: з урахуванням обладнання, логістики та обслуговування, собівартість одного BTC може перевищувати $100 000.

Значна частина гравців ринку наразі працює з мінімальним прибутком або у збиток, очікуючи на зростання частки транзакційних комісій у структурі доходів.

Дослідження Кембриджського університету розвіяло міфи про вразливість біткоїна до фізичних пошкоджень інфраструктури:

Фізичні обриви: пошкодження підводних кабелів зв’язку майже не впливають на мережу. Для відключення навіть 10% вузлів потрібно перервати понад 72% міжконтинентальних ліній.

Головна загроза: більш вразливою є концентрація на хостинг-провайдерах. Атака на 5 найбільших гігантів (AWS, Google Cloud тощо) теоретично може вивести з ладу до 95% видимих вузлів.

Анонімний захист: надійним щитом став браузер Tor. Його частка в мережі зросла з нуля у 2024 році до 63% (14 602 вузли) сьогодні, що гарантує працездатність біткоїна навіть у разі відключення від загального інтернету (клірнету).

Coinbase запускає торгівлю криптоф’ючерсами у 26 країнах Європи

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила про розширення спектра послуг для європейського ринку. Через платформу Coinbase Advanced користувачам стануть доступні ф’ючерсні контракти на цифрові активи та спеціалізовані індекси.

Згідно з офіційним повідомленням компанії, клієнти зможуть обирати між двома видами контрактів: безстроковими та з фіксованою датою (місячними або квартальними).

Ключові параметри пропозиції:

Кредитне плече: залежно від обраної позиції, воно варіюватиметься від 4−5x до 10x.

Комісія на початковому етапі встановлена на рівні 0,02%.

Активи: окрім топових криптовалют, як-от біткоїн та Ethereum, біржа пропонує ф’ючерси на індекси, зокрема Mag7 + Crypto Equity Index Futures.

Нові продукти запускаються у 26 країнах, серед яких Німеччина, Франція та Нідерланди. Послуги надаються відповідно до європейської директиви MiFID та під наглядом Кіпрської комісії з цінних паперів і бірж (CySEC).

Оскільки дія ліцензії поширюється лише на територію Європейської економічної зони (ЄЕЗ), Україна до переліку країн, де доступні ці інструменти, наразі не входить.

Постачальником послуг є підрозділ Coinbase Financial Services Europe Ltd. Ця структура була створена на базі брокера BUX Europe Limited, якого Coinbase придбала та перейменувала у жовтні 2024 року після отримання кіпрської ліцензії.

Для початку роботи верифіковані користувачі з відповідних країн можуть поповнювати рахунки у євро або стейблкоїнах USDC.

Криптофонди залучили $619 млн за тиждень: ринок демонструє «полярні» настрої

У період з 2 по 6 березня криптовалютні інвестиційні продукти зафіксували чистий притік коштів у розмірі $619 млн. Однак, згідно зі звітом аналітиків CoinShares, динаміка тижня була вкрай неоднорідною.

Інвестиційні настрої різко змінилися посеред тижня:

Початок тижня: протягом перших трьох днів інвестори активно вкладали кошти, забезпечивши притік у $1,44 млрд.

Фінал тижня: 5−6 березня відбувся розворот тренду, і відтік капіталу сягнув $829 млн.

Аналітики пов'язують таку нестабільність із макроекономічною волатильністю. Зокрема, зростання цін на нафту нівелювало оптимізм, викликаний слабкими даними з ринку праці США, а очікування щодо зниження інфляції не виправдалися.

Майже весь обсяг притоку забезпечили інституційні інвестори зі США — вони вклали $646 млн. Натомість інвестори з інших регіонів були налаштовані більш скептично:

Європа: відтік $23,8 млн.

Канада: відтік $3,6 млн.

Азія: відтік $2,2 млн.

На ринку спостерігається цікава тенденція роздвоєння настроїв, особливо щодо головної криптовалюти:

Біткоїн залишається лідером із залученням $521 млн. Водночас інвестори вклали $11,4 млн у структури, що дозволяють відкривати «шорт» (ставки на зниження ціни) на біткоїн, що свідчить про полярні погляди на подальшу динаміку ринку.

Альткоїни: Ethereum отримав $88,5 млн, Solana — $14,6 млн, а інструменти на базі Uniswap та Chainlink залучили по $1,4 млн.

Виняток: XRP став єдиним великим активом із негативною динамікою, втративши $30,3 млн через відтік коштів із відповідних фондів.

Південна Корея відкриває крипторинок для корпорацій, але накладає вето на стейблкоїни

Фінансові регулятори Південної Кореї завершують розробку нових правил, які дозволять публічним компаніям інвестувати в цифрові активи. Проте, як повідомляють місцеві ЗМІ, бізнес може отримати неочікувану заборону на використання найпопулярніших доларових стейблкоїнів, таких як USDT та USDC.

Головною перешкодою стала не волатильність активів, а застаріле валютне законодавство. Згідно з законом «Про валютні операції», усі міжнародні платежі мають проходити виключно через ліцензовані валютні банки.

Основні аргументи регулятора:

Відсутність статусу: стейблкоїни офіційно не визнані законним засобом міжнародних розрахунків.

Правова колізія: дозвіл на корпоративні інвестиції в USDT/USDC фактично відкрив би шлях для їх використання в обхід банківської системи, що суперечить чинним нормам.

Контроль: влада прагне запобігти «хаотичним інвестиціям» на ранніх етапах розвитку ринку та зберегти монополію банків на валютні операції.

Для багатьох корейських компаній, задіяних у міжнародній торгівлі, це рішення стало розчаруванням. Бізнес-спільнота наполягала на легалізації стейблкоїнів, аргументуючи це вагомими перевагами:

Швидкість та економія: платежі партнерам проходять майже миттєво та з мінімальними комісіями.

Точність: можливість використовувати реальний обмінний курс у режимі реального часу.

Хеджування: ефективне страхування валютних ризиків під час глобальних операцій.

Попри майбутні обмеження у «Керівних принципах корпоративної торгівлі», повна заборона на стейблкоїни не планується. Компанії зможуть купувати та продавати їх через альтернативні канали:

позабіржові (OTC) платформи;

іноземні криптобіржі;

особисті децентралізовані гаманці (на кшталт MetaMask).

Ситуація може змінитися, якщо парламент ухвалить законопроєкт про визнання стейблкоїнів платіжним засобом, який розглядається з жовтня 2025 року. Наразі ж центробанк країни радить комерційним банкам самостійно випускати стабільні монети, замість використання приватних аналогів.

Офіційне оприлюднення нових правил очікується вже найближчими тижнями.