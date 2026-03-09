Multi від Мінфін
9 березня 2026, 16:41

Фонд соцзахисту до 10 березня нарахує штрафи за непрацевлаштування людей з інвалідністю

До 10 березня 2026 року Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю визначить суми штрафів для роботодавців, які у 2025 році не виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Сплатити такі санкції необхідно до 15 квітня, пише «Дебет-Кредит».

До 10 березня 2026 року Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю визначить суми штрафів для роботодавців, які у 2025 році не виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як визначатимуть порушників

Відповідно до Закону № 875, Фонд щороку до 10 березня в автоматизованому режимі визначає підприємства, установи, організації та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, але не виконали встановлений норматив.

Для цього використовуються дані:

  • Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Після цього Фонд формує розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій за попередній рік.

Де роботодавці побачать штрафи

Розрахунок штрафів надсилатиметься в електронному вигляді через електронні кабінети роботодавців на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

З 10 березня 2026 року роботодавці зможуть побачити нараховані суми санкцій за 2025 рік у своєму кабінеті.

Щоб перевірити інформацію, потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ за допомогою електронного підпису.
  2. Перейти до розділу «Документи».
  3. Відкрити вкладку «Адміністративно-господарські санкції», де буде зазначена інформація про нарахований штраф.

До якого строку потрібно сплатити

Згідно зі статтею 20 Закону № 875, сплатити штраф необхідно до 15 квітня.

При цьому законодавство не передбачає пільг на період воєнного стану. Якщо роботодавець порушить строки оплати, на суму недоїмки нараховуватиметься пеня.

Її розмір становить 120% річної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент сплати, і вона нараховується за весь період прострочення.

Що буде у разі несплати

У випадку несплати штрафу або пені їх можуть стягнути у примусовому порядку за рішенням суду. Стягнення може бути звернено на майно підприємства або фізичної особи-підприємця відповідно до законодавства.

За якими реквізитами сплачувати

Штрафи сплачуються до відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за місцем державної реєстрації роботодавця на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Фонд уже оприлюднив реквізити рахунків для сплати штрафів за 2025 рік у розрізі всіх областей на 2026 рік. Водночас перед здійсненням платежу роботодавцям рекомендують уточнити актуальні реквізити у відповідному відділенні Фонду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
