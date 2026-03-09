Multi від Мінфін
9 березня 2026, 14:33

Ціни на квартири у Києві перевищили $1400 за квадрат: що відбувається з ринком житла

Маркетплейс нерухомості DIM.RIA дослідив стан ринку нерухомості в Україні за лютий 2026 року. У фокусі аналітичного звіту — динаміка цін, попиту та пропозицій на ринку продажу новобудов та вторинки, а також у сегменті оренди. Дані порівнюються з січнем 2026 року та лютим 2025 року.

Маркетплейс нерухомості DIM.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ринок новобудов: попит зростає, ціни поки що тримаються

Пропозиція

У лютому кількість відділів продажу новобудов, що продовжують працювати, залишається незмінною — 83%. Впродовж місяця в експлуатацію було введено 5 нових будинків на 7 секцій загалом: 5 секцій — у Київській (1 з них — у столиці) і по 1 — у Рівненській та Дніпропетровській областях.

Ціни

Ціни на нове житло у лютому здебільшого тримались на тому ж рівні, що у січні з невеликими коливаннями в межах кількох відсотків. Найбільше зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області — +8%. Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у лютому становила $1 426/м² (+0,5% у порівнянні з січнем). Найпомітніше зменшення ціни за місяць спостерігається у Запорізькій області — падіння на 3,5%.

Попит

Попит на новобудови серед українців у лютому зростав практично по всій країні. Найпомітніше зростання — у Житомирській (+38%), Закарпатській (+22%) та Тернопільській (+21%) областях. Падіння попиту відбулось у деяких прифронтових регіонах: Сумській (-15%), Запорізькій (-8%) та Харківській (-3%) областях.

Вторинний ринок

Пропозиція

У лютому кількість оголошень про продаж нерухомості на вторинному ринку зросла майже у всіх областях. Найбільше нових оголошень з'явилося у Києві (+15%), Львівській (+11%), Чернігівській (+8%) та Чернівецькій (+7%) областях. Зменшилась кількість пропозицій у Кіровоградській (-3%), Житомирській (-1%), Полтавській (-1%) та Сумській (-1%) областях.

Ціни

За даними DIM.RIA ситуація з цінами на вторинне житло відрізняється у залежності від регіону України. У лютому найвищі темпи зростання цін зафіксовано у Сумській (+21%), Тернопільській (+12%) та Черкаській (+11%) областях. В інших регіонах ціни здебільшого залишились такими ж, як у січні.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у лютому становить $89 тис.

Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у лютому становила $49,5 тис.

Попит

У лютому попит на вторинне житло продовжує зростати по всій території України. Найпомітніше — у Чернігівській (+28%), Житомирській (+17%), Київській (+16%), Черкаській (+16%) та Миколаївській (+16%) областях. Найбільший розрив між кількістю пропозицій та попитом у Тернопільській області: у середньому на 1 оголошення припадає 4,4 шукачів.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
9 березня 2026, 14:48
#
Державна політика розрахована на здорожчання житла, а не будівництва масового дешевого житла.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
9 березня 2026, 14:55
#
Оверпрайс ціни для дурачков. На днях попадав тікток в бомжацькому жк кампус за 220к квартос продавали (десь понад 2к/метр), яким треба буть придуром, шоб заплатить таку ціну за неліквід.
