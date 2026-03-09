Multi від Мінфін
9 березня 2026, 11:42

Bitget оновлює Agent Hub, додаючи Skills і CLI — тепер OpenClaw може розпочати торгівлю за три хвилини

Bitget, провідна у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про масштабне оновлення Agent Hub — інфраструктури для криптоторгівлі епохи штучного інтелекту, створеної для розробників та так званих Vibe Coders. Оновлення включає два ключові модулі — Skills та інтерфейс командного рядка (CLI) — і завершує формування повного стеку взаємодії разом із підтримкою MCP та REST/WebSocket API, запущених минулого місяця.

Bitget, провідна у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про масштабне оновлення Agent Hub — інфраструктури для криптоторгівлі епохи штучного інтелекту, створеної для розробників та так званих Vibe Coders.

Разом MCP + API + Skills + CLI формують повний ланцюг, який поєднує моделі штучного інтелекту, інструменти для розробників та реальне виконання торгових операцій. Це дозволяє розробникам і AI-агентам отримувати доступ до ринкових даних, запускати стратегії та здійснювати угоди з набагато меншими технічними бар'єрами.

Новий механізм Skills дозволяє AI-агентам, таким як Claude Code та OpenClaw, автоматично інтерпретувати торгові наміри користувачів і запускати дії в режимі реального часу через bgc, який надає повний набір API зі стандартизованим JSON-виводом. Це забезпечує зручну інтеграцію зі скриптами, конвеєрами даних та системними робочими процесами AI-агентів, дозволяючи їм переходити від аналізу до виконання угод із мінімальними налаштуваннями.

Після оновлення Bitget Agent Hub підтримує 9 ключових модулів можливостей та 58 інструментів. Розробники можуть підключити Agent Hub до OpenClaw приблизно за три хвилини, виконавши просте налаштування з трьох кроків. Після підключення AI-агенти отримують прямий доступ до:

  • ринкових даних у реальному часі;
  • спотової та ф’ючерсної торгівлі;
  • управління акаунтом і активами;
  • інших функцій платформи.

Це відкриває можливості для створення інтелектуальних торгових агентів, які можуть самостійно відстежувати ринки, запускати стратегії та здійснювати угоди, наближаючи індустрію до повністю AI-керованої торгівлі як на блокчейні, так і поза ним.

«Одним із ключових стратегічних напрямів цього року є штучний інтелект — інструмент, який дозволяє перетворювати намір на виконання швидко та ефективно. Завдяки AI наша мета — дати понад 125 мільйонам користувачів можливість торгувати як професіонали Волл-стріт. Ми пропонуємо найширше функціональне покриття та рівень безпеки серед великих бірж. Хоча AI-трейдинг усе ще потребує більшої обізнаності та довіри, переломний момент для нього вже наближається», — зазначила Gracy Chen, CEO Bitget.

У попередньому оновленні, представленому в середині лютого 2026 року, Bitget нативно впровадила підтримку Model Context Protocol (MCP), що дозволяє AI-моделям безпосередньо викликати торгові функції біржі. Завдяки MCP AI-агенти можуть не лише отримувати ринкові дані в реальному часі, але й виконувати реальні торгові операції, переходячи від аналізу ринку до повноцінної участі в ньому.

Цю інфраструктуру доповнює комплексний набір REST та WebSocket API з низькою затримкою, що охоплює спотову, ф’ючерсну та копітрейдинг-торгівлю. Він надає розробникам надійну основу для створення автоматизованих торгових систем, кількісних стратегій та AI-орієнтованих торгових застосунків.

Bitget формує AI-орієнтовану торгову інфраструктуру, у якій Agent Hub виступає єдиною точкою входу для штучного інтелекту на біржі. Платформа підтримує повний цикл — від інструкцій природною мовою до виконання ордерів у реальному часі, а також від одного інтерфейсу до масштабованої екосистеми інструментів.

Джерело: Мінфін
