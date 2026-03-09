Курс валют на понеділок: долар в обмінниках додав 7 копійок, євро — 20 копійок

У понеділок, 9 березня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та додало 6 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро додало 10 копійок у покупці та 20 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,44−44,03 грн. Євро купують за 50,30 грн, а продають за 51,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,85−44,05 євро — 51,10−51,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,68−43,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,52−50,54 грн/євро.

