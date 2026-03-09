Глава Off The Chain Capital назвав біткоїн страховкою на випадок війни

Генеральний директор компанії Off The Chain Capital, що управляє криптоактивами, Брайан Діксон заявив, що біткоїн зможе виступити страховкою на випадок війни.
Біткоїн — страховка на випадок війни
За його словами, біткоїни можуть бути особливо затребувані в умовах збройних конфліктів, коли банківська інфраструктура перестає працювати, а фінансові обмеження і закриті кордони ускладнюють доступ до власних коштів.
Як приклад він розповів історію мешканок Афганістану, які заробляли біткоїни, працюючи віддалено над розробкою програмного забезпечення. Завдяки зберіганню коштів у холодних гаманцях жінки змогли зберегти і вивезти свої активи з країни.
«У розпал конфлікту ви можете вивести активи з мережі, завантажити на пристрій зберігання і взяти з собою в будь-яку точку світу. Це один з найбільш наочних і потужних прикладів практичного застосування біткоїна», — пояснив глава керуючої компанії.
Інтерес до біткоїна зростає
Діксон вважає, що, незважаючи на недавню волатильність крипторинку, інтерес з боку корпоративних інвесторів залишається високим.
За його словами, великі банки та компанії, що управляють активами, очікують на появу більш чітких правил регулювання. Після формування чіткої нормативної бази в індустрію можуть прийти трильйони доларів нового капіталу, вірить гендиректор Off The Chain Capital.
Він вважає, що нинішня ринкова вартість першої криптовалюти значно нижча за «фундаментальну ціну». На думку Діксона, з часом перша криптовалюта може стати базовим фінансовим протоколом для технологічних систем, включаючи інфраструктуру штучного інтелекту, і здатна перевищити $10 млн за монету, а можливо і $20 млн.
