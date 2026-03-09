Глава Off The Chain Capital назвав біткоїн страховкою на випадок війни

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 березня 2026, 8:46

Глава Off The Chain Capital назвав біткоїн страховкою на випадок війни

Генеральний директор компанії Off The Chain Capital, що управляє криптоактивами, Брайан Діксон заявив, що біткоїн зможе виступити страховкою на випадок війни.

Генеральний директор компанії Off The Chain Capital, що управляє криптоактивами, Брайан Діксон заявив, що біткоїн зможе виступити страховкою на випадок війни.► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниБіткоїн — страховка на випадок війниЗа його словами, біткоїни можуть бути особливо затребувані в умовах збройних конфліктів, коли банківська інфраструктура перестає працювати, а фінансові обмеження і закриті кордони ускладнюють доступ до власних коштів.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Біткоїн — страховка на випадок війни

За його словами, біткоїни можуть бути особливо затребувані в умовах збройних конфліктів, коли банківська інфраструктура перестає працювати, а фінансові обмеження і закриті кордони ускладнюють доступ до власних коштів.

Як приклад він розповів історію мешканок Афганістану, які заробляли біткоїни, працюючи віддалено над розробкою програмного забезпечення. Завдяки зберіганню коштів у холодних гаманцях жінки змогли зберегти і вивезти свої активи з країни.

«У розпал конфлікту ви можете вивести активи з мережі, завантажити на пристрій зберігання і взяти з собою в будь-яку точку світу. Це один з найбільш наочних і потужних прикладів практичного застосування біткоїна», — пояснив глава керуючої компанії.

Інтерес до біткоїна зростає

Діксон вважає, що, незважаючи на недавню волатильність крипторинку, інтерес з боку корпоративних інвесторів залишається високим.

За його словами, великі банки та компанії, що управляють активами, очікують на появу більш чітких правил регулювання. Після формування чіткої нормативної бази в індустрію можуть прийти трильйони доларів нового капіталу, вірить гендиректор Off The Chain Capital.

Він вважає, що нинішня ринкова вартість першої криптовалюти значно нижча за «фундаментальну ціну». На думку Діксона, з часом перша криптовалюта може стати базовим фінансовим протоколом для технологічних систем, включаючи інфраструктуру штучного інтелекту, і здатна перевищити $10 млн за монету, а можливо і $20 млн.

Вибирайте вигідні курси і надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами