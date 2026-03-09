Глава Off The Chain Capital назвав біткоїн страховкою на випадок війни

Генеральний директор компанії Off The Chain Capital, що управляє криптоактивами, Брайан Діксон заявив , що біткоїн зможе виступити страховкою на випадок війни.

Біткоїн — страховка на випадок війни

За його словами, біткоїни можуть бути особливо затребувані в умовах збройних конфліктів, коли банківська інфраструктура перестає працювати, а фінансові обмеження і закриті кордони ускладнюють доступ до власних коштів.

Як приклад він розповів історію мешканок Афганістану, які заробляли біткоїни, працюючи віддалено над розробкою програмного забезпечення. Завдяки зберіганню коштів у холодних гаманцях жінки змогли зберегти і вивезти свої активи з країни.

«У розпал конфлікту ви можете вивести активи з мережі, завантажити на пристрій зберігання і взяти з собою в будь-яку точку світу. Це один з найбільш наочних і потужних прикладів практичного застосування біткоїна», — пояснив глава керуючої компанії.

Інтерес до біткоїна зростає

Діксон вважає, що, незважаючи на недавню волатильність крипторинку, інтерес з боку корпоративних інвесторів залишається високим.

За його словами, великі банки та компанії, що управляють активами, очікують на появу більш чітких правил регулювання. Після формування чіткої нормативної бази в індустрію можуть прийти трильйони доларів нового капіталу, вірить гендиректор Off The Chain Capital.

Він вважає, що нинішня ринкова вартість першої криптовалюти значно нижча за «фундаментальну ціну». На думку Діксона, з часом перша криптовалюта може стати базовим фінансовим протоколом для технологічних систем, включаючи інфраструктуру штучного інтелекту, і здатна перевищити $10 млн за монету, а можливо і $20 млн.