Збиральник грошей та клеїльник міканітів: Держслужби назвала незвичні професії в Україні

За перший місяць 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала більш, як 4,6 тисяч різних професій. Традиційно кухарі, бухгалтери, слюсарі та адміністратори впевнено тримаються в топі переліку затребуваних. Проте серед такої широкої добірки пропозицій є вакансії, які дуже рідко зустрічаються і багато людей навіть не знають чого саме їм очікувати від такої майбутньої роботи. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Копіювальник: професія, яка досі потрібна в промисловості

Попри розвиток цифрових технологій, у промисловості досі існує професія копіювальника. Такі працівники займаються розмноженням технічної документації — креслень, схем, шаблонів, актів та інших документів, які активно використовують підприємства.

Найчастіше копіювальники потрібні у сферах:

видобутку сировини,

енергетики,

обробки матеріалів.

Професія належить до категорії найпростіших у промисловості. До цієї ж групи входять понад 300 різних робітничих спеціальностей — від ґрунтувальника до формотримача.

Овоскопувальник яєць: контроль якості перед продажем

Ще одна маловідома спеціальність — овоскопувальник яєць. Це робітнича професія у харчовій промисловості.

Працівник використовує спеціальний прилад — овоскоп, який дозволяє просвічувати яйця. Так перевіряють:

стан білка та жовтка;

наявність тріщин;

розмір повітряної камери;

можливі дефекти.

Овоскопувальник також сортує яйця за свіжістю та категоріями перед продажем або закладкою в інкубатори. Саме завдяки такій перевірці у магазинах практично не трапляються неякісні яйця.

Кар'єрник: робота на родовищах корисних копалин

Назва професії кар'єрник може вводити в оману. Йдеться не про кар'єрного консультанта, а про працівника, який працює у кар'єрах — місцях видобутку корисних копалин.

Основні завдання такого робітника:

розриття породи,

виймання матеріалу,

переміщення видобутої сировини.

Ця спеціальність також належить до найпростіших професій гірничої галузі, поряд із такими як гірник або перекидальник.

Збиральник грошей: професія для обслуговування автоматів

Ще одна цікава спеціальність — збиральник грошей. Це офіційна назва професії, яка записується у трудовій книжці.

Йдеться про працівників, які обслуговують:

платіжні турнікети,

автомати з іграшками,

торговельні апарати у супермаркетах і торговельних центрах.

Вони збирають готівку з автоматів та контролюють їхню роботу. На відміну від інкасаторів, ця професія не належить до банківської сфери.

Клеїльник міканітів: спеціаліст з електроізоляції

У промисловості також існує професія клеїльника міканітів. Міканіт — це спеціальний електроізоляційний матеріал.

Працівник виконує такі завдання:

наносить міканіт на поверхні;

створює ізоляцію в електродвигунах, трансформаторах та нагрівальних приладах;

готує деталі для подальшого безпечного використання в обладнанні.

Ця професія входить до групи робітників, які обслуговують промислове устаткування та працюють із матеріалами на основі пластику.

У службі зайнятості пояснюють: подібні вакансії з’являються через специфіку окремих галузей економіки. Хоча такі спеціальності не є масовими, вони залишаються необхідними для роботи промислових підприємств, енергетики та виробництва.