Збиральник грошей та клеїльник міканітів: Держслужби назвала незвичні професії в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 березня 2026, 12:24

Збиральник грошей та клеїльник міканітів: Держслужби назвала незвичні професії в Україні

За перший місяць 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала більш, як 4,6 тисяч різних професій. Традиційно кухарі, бухгалтери, слюсарі та адміністратори впевнено тримаються в топі переліку затребуваних. Проте серед такої широкої добірки пропозицій є вакансії, які дуже рідко зустрічаються і багато людей навіть не знають чого саме їм очікувати від такої майбутньої роботи. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

За перший місяць 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала більш, як 4,6 тисяч різних професій.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Копіювальник: професія, яка досі потрібна в промисловості

Попри розвиток цифрових технологій, у промисловості досі існує професія копіювальника. Такі працівники займаються розмноженням технічної документації — креслень, схем, шаблонів, актів та інших документів, які активно використовують підприємства.

Найчастіше копіювальники потрібні у сферах:

  • видобутку сировини,
  • енергетики,
  • обробки матеріалів.

Професія належить до категорії найпростіших у промисловості. До цієї ж групи входять понад 300 різних робітничих спеціальностей — від ґрунтувальника до формотримача.

Овоскопувальник яєць: контроль якості перед продажем

Ще одна маловідома спеціальність — овоскопувальник яєць. Це робітнича професія у харчовій промисловості.

Працівник використовує спеціальний прилад — овоскоп, який дозволяє просвічувати яйця. Так перевіряють:

  • стан білка та жовтка;
  • наявність тріщин;
  • розмір повітряної камери;
  • можливі дефекти.

Овоскопувальник також сортує яйця за свіжістю та категоріями перед продажем або закладкою в інкубатори. Саме завдяки такій перевірці у магазинах практично не трапляються неякісні яйця.

Кар'єрник: робота на родовищах корисних копалин

Назва професії кар'єрник може вводити в оману. Йдеться не про кар'єрного консультанта, а про працівника, який працює у кар'єрах — місцях видобутку корисних копалин.

Основні завдання такого робітника:

  • розриття породи,
  • виймання матеріалу,
  • переміщення видобутої сировини.

Ця спеціальність також належить до найпростіших професій гірничої галузі, поряд із такими як гірник або перекидальник.

Збиральник грошей: професія для обслуговування автоматів

Ще одна цікава спеціальність — збиральник грошей. Це офіційна назва професії, яка записується у трудовій книжці.

Йдеться про працівників, які обслуговують:

  • платіжні турнікети,
  • автомати з іграшками,
  • торговельні апарати у супермаркетах і торговельних центрах.

Вони збирають готівку з автоматів та контролюють їхню роботу. На відміну від інкасаторів, ця професія не належить до банківської сфери.

Клеїльник міканітів: спеціаліст з електроізоляції

У промисловості також існує професія клеїльника міканітів. Міканіт — це спеціальний електроізоляційний матеріал.

Працівник виконує такі завдання:

  • наносить міканіт на поверхні;
  • створює ізоляцію в електродвигунах, трансформаторах та нагрівальних приладах;
  • готує деталі для подальшого безпечного використання в обладнанні.

Ця професія входить до групи робітників, які обслуговують промислове устаткування та працюють із матеріалами на основі пластику.

У службі зайнятості пояснюють: подібні вакансії з’являються через специфіку окремих галузей економіки. Хоча такі спеціальності не є масовими, вони залишаються необхідними для роботи промислових підприємств, енергетики та виробництва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами