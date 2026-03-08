За перший місяць 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала більш, як 4,6 тисяч різних професій. Традиційно кухарі, бухгалтери, слюсарі та адміністратори впевнено тримаються в топі переліку затребуваних. Проте серед такої широкої добірки пропозицій є вакансії, які дуже рідко зустрічаються і багато людей навіть не знають чого саме їм очікувати від такої майбутньої роботи. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
Збиральник грошей та клеїльник міканітів: Держслужби назвала незвичні професії в Україні
Копіювальник: професія, яка досі потрібна в промисловості
Попри розвиток цифрових технологій, у промисловості досі існує професія копіювальника. Такі працівники займаються розмноженням технічної документації — креслень, схем, шаблонів, актів та інших документів, які активно використовують підприємства.
Найчастіше копіювальники потрібні у сферах:
- видобутку сировини,
- енергетики,
- обробки матеріалів.
Професія належить до категорії найпростіших у промисловості. До цієї ж групи входять понад 300 різних робітничих спеціальностей — від ґрунтувальника до формотримача.
Овоскопувальник яєць: контроль якості перед продажем
Ще одна маловідома спеціальність — овоскопувальник яєць. Це робітнича професія у харчовій промисловості.
Працівник використовує спеціальний прилад — овоскоп, який дозволяє просвічувати яйця. Так перевіряють:
- стан білка та жовтка;
- наявність тріщин;
- розмір повітряної камери;
- можливі дефекти.
Овоскопувальник також сортує яйця за свіжістю та категоріями перед продажем або закладкою в інкубатори. Саме завдяки такій перевірці у магазинах практично не трапляються неякісні яйця.
Кар'єрник: робота на родовищах корисних копалин
Назва професії кар'єрник може вводити в оману. Йдеться не про кар'єрного консультанта, а про працівника, який працює у кар'єрах — місцях видобутку корисних копалин.
Основні завдання такого робітника:
- розриття породи,
- виймання матеріалу,
- переміщення видобутої сировини.
Ця спеціальність також належить до найпростіших професій гірничої галузі, поряд із такими як гірник або перекидальник.
Збиральник грошей: професія для обслуговування автоматів
Ще одна цікава спеціальність — збиральник грошей. Це офіційна назва професії, яка записується у трудовій книжці.
Йдеться про працівників, які обслуговують:
- платіжні турнікети,
- автомати з іграшками,
- торговельні апарати у супермаркетах і торговельних центрах.
Вони збирають готівку з автоматів та контролюють їхню роботу. На відміну від інкасаторів, ця професія не належить до банківської сфери.
Клеїльник міканітів: спеціаліст з електроізоляції
У промисловості також існує професія клеїльника міканітів. Міканіт — це спеціальний електроізоляційний матеріал.
Працівник виконує такі завдання:
- наносить міканіт на поверхні;
- створює ізоляцію в електродвигунах, трансформаторах та нагрівальних приладах;
- готує деталі для подальшого безпечного використання в обладнанні.
Ця професія входить до групи робітників, які обслуговують промислове устаткування та працюють із матеріалами на основі пластику.
У службі зайнятості пояснюють: подібні вакансії з’являються через специфіку окремих галузей економіки. Хоча такі спеціальності не є масовими, вони залишаються необхідними для роботи промислових підприємств, енергетики та виробництва.
