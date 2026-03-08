Трамп включив криптовалюти та блокчейн до Національної стратегії кібербезпеки

Адміністрація Трампа вперше в історії США включила криптовалюти та блокчейн до Національної стратегії кібербезпеки: документ прямо вказує на необхідність захисту цих технологій на державному рівні. Про це йдеться у документі Білого дому.

Документ, опублікований 6 березня, містить формулювання: «Ми створимо захищені технології та ланцюжки поставок, які забезпечать конфіденційність користувачів на всіх етапах — від розробки до розгортання, включаючи підтримку безпеки криптовалют та блокчейн-технологій».

Глава дослідницького підрозділу Galaxy Digital Алекс Торн назвав цеісторичним прецедентом: жодна попередня стратегія кібербезпеки США не згадувала крипту та блокчейн у подібному контексті.

Міксери та приватні монети під ударом

Проте Торн також звернув увагу на інший розділ стратегії — про намір «знищити кримінальну інфраструктуру та позбавити її фінансових виходів та сховищ».

За його оцінкою, така риторика цілком може стати обґрунтуванням тиску на криптоміксери, приватні монети та нерегульовані майданчики для виведення коштів. Інакше кажучи, одним абзацом стратегія дає крипторинку підтримку, а іншим — потенційний інструмент для обмежень.

Квантові обчислення: загроза сприйнята всерйоз

Засновник Castle Island Ventures Нік Картер, який давно привертає увагу індустрії до загрози квантових обчислень для біткоїну, виділив у документі розділ про прискорення модернізації федеральних інформаційних систем — зокрема про впровадження постквантової криптографії та архітектури нульової довіри. «Схоже, вони ставляться до квантових обчислень серйозно», — написав Картер у соцмережі X.

Дискусія про загрозу квантових обчислень для першої криптовалюти не вщухає: у лютому Картер попереджав, що великі інституційні власники біткоїну можуть втратити терпіння в очікуванні реакції розробників на цей виклик.

ШІ та кадровий резерв

Штучний інтелект зайняв у документі центральне місце: стратегія передбачає захист всього технологічного стеку ШІ, включаючи центри обробки даних, та підтримку інновацій у сфері його безпеки.

Трамп також особливо наголосив на важливості підготовки нового покоління фахівців у сфері кібербезпеки — тих, хто «проектуватиме і розгортатиме передові кіберрішення». За словами президента, стратегія визначає пріоритети для збереження лідерства США у кіберпросторі.

Нагадаємо

Національну стратегію кібербезпеки США кожна нова адміністрація традиційно оновлює, відображаючи в ній пріоритети роботи з технологіями, що розвиваються.

Нинішній документ уперше прямо закріплює криптовалюти та блокчейн у переліку технологій, що підлягають державному захисту, — поряд з ШІ та постквантовою криптографією. Реакція галузі показує: учасники ринку уважно аналізують кожне формулювання у пошуках сигналів про майбутній регуляторний курс.