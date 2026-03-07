У Дубаї заборонили діяльність криптобіржі KuCoin

Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) зобов’язало криптобіржу KuCoin , а також афілійованих осіб, припинити надання послуг у країні. Майданчик не має ліцензії, йдеться у повідомленні управління.

Хто потрапив під заборону

Під заборону потрапили такі контрагенти: Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited і Kucoin Exchange EU Gmbh. Усі вони працюють під брендом KuCoin, як заявили у VARA.

Також в управлінні підкреслили, що співпраця з неліцензованими постачальниками послуг, які не дотримуються правил VARA, загрожує ризиками — як фінансовими, так і юридичними.

Що заборонили

Компанії заборонено пропонувати свої послуги та продукти в секторі віртуальних активів, а також просувати їх у Дубаї або серед резидентів емірату. Перевірити статус контрагента можна на офіційному сайті регулятора.

Нагадаємо

Раніше KuCoin зіткнулася з аналогічним звинуваченням у США. Компанія-оператор платформи погодилася врегулювати справу, виплативши $300 млн.