Національний банк України встановив офіційні курси валют на понеділок, 9 березня.
6 березня 2026, 18:01
Курси НБУ на понеділок: після рекордного зростання долар подешевшав на 8 копійок, євро — на 36 копійок
Курс долара
На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 43,73 грн. Це на 8 копійок меньше, ніж у п’ятницю 6 березня (43,81 грн), коли долар піднявся до нового історичного максимуму.
Курс євро
Регулятор встановив курс євро на понеділок на позначці — 50,54 грн, що на 36 копійок меньше, ніж у п’ятницю (50,90). Історичний максимум євро: 51,26 гн (18.02.26).
