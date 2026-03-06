Курси НБУ на понеділок: після рекордного зростання долар подешевшав на 8 копійок, євро — на 36 копійок

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 43,73 грн. Це на 8 копійок меньше, ніж у п’ятницю 6 березня (43,81 грн), коли долар піднявся до нового історичного максимуму.

Регулятор встановив курс євро на понеділок на позначці — 50,54 грн, що на 36 копійок меньше, ніж у п’ятницю (50,90). Історичний максимум євро: 51,26 гн (18.02.26)​​​.

