До закриття міжбанку в п'ятницю, 6 березня, курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
6 березня 2026, 17:35
Долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 6 березня
|
Закриття 6 березня
|
Зміни
|
43,59/43,62
|
43,68/43,71
|
9/9
|
50,64/50,65
|
50,55/50,57
|
9/8
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,50−44,01 грн. Євро купують за 50,40 грн, а продають за 51,14 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,82−43,98, євро — 51,00−51,20 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі