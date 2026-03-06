Bybit запобігла шахрайським виведенням активів 4000 користувачів на 300 млн доларів

Bybit , друга у світі криптобіржа за обсягом торгів, представила комплексні результати своєї ініціативи з безпеки за 2025 рік. Компанія впровадила передову багаторівневу архітектуру захисту, яка допомогла убезпечити тисячі користувачів і задала новий стандарт проактивної безпеки в індустрії цифрових активів. За даними Chainalysis, у 2025 році втрати від криптошахрайства сягнули 17 млрд доларів .

Новий стандарт індустрії: трирівнева система захисту від шахрайських виведень

Щоб не лише реагувати на інциденти, а й запобігати їм,Bybit розробила динамічну систему управління ризиками, яка спрацьовує ще до втрати коштів. Вона класифікує потенційні загрози за трьома рівнями, для кожного з яких передбачено окремий сценарій реагування. Це дає змогу захистити процес виведення без шкоди для звичайної торгової активності.

Рівень 1: раннє попередження (низький ризик). Завдяки евристичному аналізу великих даних система виявляє нетипові патерни, наприклад масові виведення на одну нову адресу, та запускає автоматичні опитування. Отримані дані дають змогу команді з контролю ризиків превентивно додавати підозрілі адреси до чорного списку.

Рівень 2: сповіщення в реальному часі (середній ризик). Для акаунтів, що фігурують у базах витоків облікових даних із зовнішніх джерел, або в разі виявлення підозрілих адрес Bybit активує попередження під час виведення коштів. Це спонукає користувачів зробити паузу та повторно перевірити транзакцію, нівелюючи методи соціальної інженерії, які ґрунтуються на поспіху та емоційному тиску.

Рівень 3: негайне блокування та період охолодження (високий ризик). Для адрес гаманців, пов’язаних із підтвердженим шахрайством, зокрема інвестиційними схемами «pig butchering», Bybit застосовує миттєве блокування виведення разом з обов’язковим годинним періодом охолодження. Це дає користувачам критично важливий час, щоб оцінити ситуацію та перевірити транзакцію.

Підсумки та ключові показники 2025 року

Ефективність заходів, упроваджених у четвертому кварталі 2025 року, забезпечила безпрецедентні результати у сфері захисту користувачів:

Запобігання шахрайству в IV кварталі: із 500 млн доларів підозрілих запитів на виведення Bybit успішно перехопила та зберегла 300 млн доларів, захистивши заощадження понад 4000 користувачів.

Виявлення за допомогою ШІ в IV кварталі: власні алгоритми штучного інтелекту Bybit виявили 350 адрес, пов’язаних з інвестиційним шахрайством, і запобігли потенційним втратам 8000 користувачів під час виведення коштів.

Стійкість інфраструктури у 2025 році: платформа успішно відбила понад 3 млн спроб зламу акаунтів методом підбору облікових даних.

Ончейн-моніторинг у IV кварталі: система автоматично позначила 350 адрес, ще 600 було додано вручну через систему тікетів, що дало змогу запобігти негайним шахрайським втратам на суму 1 млн доларів.

Колективний захист: синергія індустрії та держави

У Bybit переконані, що безпека — це не конкурентна перевага, а спільна відповідальність. Стратегія 2025 року була зосереджена на інтеграції зовнішніх розвідувальних даних.

«Наша місія у 2025 році полягала в тому, щоб перетворити контроль ризиків із „невидимого щита“ на активного інтелектуального захисника, — зазначив Девід Зонг, керівник відділу контролю ризиків Bybit. — Інтегруючи ончейн-моніторинг на базі ШІ з даними в реальному часі від таких партнерів, як TRM, Elliptic і Chainalysis, ми не лише захищаємо користувачів Bybit, а й допомагаємо викривати структуру шахрайських мереж. Ми ділимося цими даними з усією екосистемою, адже безпека індустрії — це спільне благо».