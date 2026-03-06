Українці відкрили понад 208 млн рахунків: скільки їх у середньому на одну людину

Станом на 1 січня 2026 року українці та бізнес відкрили у надавачів платіжних послуг 208,6 млн рахунків, що на 8,2% більше, ніж роком раніше. Про це повідомив Національний банк України.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними регулятора, у середньому одна фізична особа має близько двох рахунків. Водночас законодавство України не обмежує кількість рахунків, які може відкрити клієнт у різних установах.

Обслуговування рахунків здійснюють 63 надавачі платіжних послуг, серед яких 60 банків і три небанківські установи.

Переважна більшість рахунків відкриті саме в банках — 207,5 млн. Із них:

майже 200,4 млн належать фізичним особам;

4,7 млн — фізичним особам-підприємцям;

2,4 млн — юридичним особам.

У небанківських надавачів платіжних послуг відкрито понад 1,11 млн рахунків, зокрема:

близько 1,03 млн — фізичних осіб;

84,2 тис. — ФОП;

0,46 тис. — юридичних осіб.

Водночас загальна кількість користувачів, які мають рахунки у платіжних установах, на початку 2026 року становила 87,3 млн, що на 4,4% більше, ніж роком раніше.

У банках обслуговується 86,3 млн клієнтів, серед яких:

82,8 млн — фізичні особи;

2,5 млн — ФОП;

майже 1 млн — юридичні особи.

Ще 1,03 млн користувачів обслуговуються у небанківських надавачів платіжних послуг.

Дистанційний банкінг як стандарт

Українці продовжують масово переходити в онлайн. Частка користувачів, які обирають дистанційне обслуговування, за рік знову зросла. На початок 2026 року цифрові послуги обрали 91,79% суб'єктів господарювання та 84,51% фізичних осіб.

Для порівняння, роком раніше ці показники становили 89,85% та 82,87% відповідно.