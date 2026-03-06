Українці відкрили понад 208 млн рахунків: скільки їх у середньому на одну людину

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 березня 2026, 15:36

Українці відкрили понад 208 млн рахунків: скільки їх у середньому на одну людину

Станом на 1 січня 2026 року українці та бізнес відкрили у надавачів платіжних послуг 208,6 млн рахунків, що на 8,2% більше, ніж роком раніше. Про це повідомив Національний банк України.

Українці відкрили понад 208 млн рахунків: скільки їх у середньому на одну людину
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними регулятора, у середньому одна фізична особа має близько двох рахунків. Водночас законодавство України не обмежує кількість рахунків, які може відкрити клієнт у різних установах.

Обслуговування рахунків здійснюють 63 надавачі платіжних послуг, серед яких 60 банків і три небанківські установи.

Переважна більшість рахунків відкриті саме в банках — 207,5 млн. Із них:

  • майже 200,4 млн належать фізичним особам;
  • 4,7 млн — фізичним особам-підприємцям;
  • 2,4 млн — юридичним особам.

У небанківських надавачів платіжних послуг відкрито понад 1,11 млн рахунків, зокрема:

  • близько 1,03 млн — фізичних осіб;
  • 84,2 тис. — ФОП;
  • 0,46 тис. — юридичних осіб.

Водночас загальна кількість користувачів, які мають рахунки у платіжних установах, на початку 2026 року становила 87,3 млн, що на 4,4% більше, ніж роком раніше.

У банках обслуговується 86,3 млн клієнтів, серед яких:

  • 82,8 млн — фізичні особи;
  • 2,5 млн — ФОП;
  • майже 1 млн — юридичні особи.

Ще 1,03 млн користувачів обслуговуються у небанківських надавачів платіжних послуг.

Дистанційний банкінг як стандарт

Українці продовжують масово переходити в онлайн. Частка користувачів, які обирають дистанційне обслуговування, за рік знову зросла. На початок 2026 року цифрові послуги обрали 91,79% суб'єктів господарювання та 84,51% фізичних осіб.

Для порівняння, роком раніше ці показники становили 89,85% та 82,87% відповідно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами