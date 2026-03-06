Multi від Мінфін
6 березня 2026, 14:37

Кадрові зміни в НБУ: Департамент монетарної політики та економічного аналізу отримав нового керівника

З 6 березня 2026 року Михайла Ребрика офіційно призначено директором Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України. До цього, з грудня 2025 року, він обіймав посаду виконувача обов’язків очільника цього підрозділу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кадрові зміни в НБУ: Департамент монетарної політики та економічного аналізу отримав нового керівника
Фото: Михайло Ребрик

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сфера відповідальності та ключові завдання

Новопризначений директор координуватиме роботу департаменту, що входить до вертикалі «Монетарна стабільність» під керівництвом заступника голови НБУ Володимира Лепушинського.

Серед основних обов'язків Ребрика:

  • реалізація стратегії монетарної політики та рішень щодо інструментів монетарної політики, які застосовує Нацбанк;
  • підготовка макроекономічного прогнозу за основними секторами, розроблення та супроводження системи прогнозних моделей;
  • аналіз державної економічної політики, а також розвитку монетарного, реального, фіскального, зовнішнього секторів та міжнародної економіки;
  • організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комітету з монетарної політики;
  • організація та координація дослідницької роботи в Національному банку, координація фундаментальних і прикладних досліджень у сфері монетарної політики, макроекономічного розвитку, методів моделювання та прогнозування.

Досвід та професійний шлях

Михайло Ребрик має багаторічний досвід наукової роботи, зокрема в проведенні аналітичних, теоретичних та прикладних досліджень.

У НБУ він працює з квітня 2020 року, зокрема з грудня 2025 року виконував обов’язки директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Із грудня 2024 року і до призначення директором Михайло Ребрик працював заступником директора департаменту — начальником управління монетарної політики Департаменту монетарної політики та економічного аналізу, у 2020−2024 роках — начальником управління монетарної політики Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

До роботи в Національному банку він два роки працював головним менеджером з макроекономічного аналізу Казначейства Райффайзен Банку.

Має багаторічний досвід наукової та викладацької роботи: у Черкаському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку (2014−2018 роки), Севастопольському інституті банківської справи Національного банку (2012−2014 роки), Українській академії банківської справи Національного банку (2008−2011 роки).

Михайло Ребрик у 2008 році із відзнакою закінчив Українську академію банківської справи Національного банку (магістр банківської справи). У 2012 році отримав ступінь кандидата економічних наук.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
