6 березня 2026, 12:01

Валютний ринок у лютому: попит на долар впав удвічі, НБУ скоротив інтервенції

Ситуація на валютному ринку України стабілізувалася за підсумками перших двох місяців 2026 року, а інтерес до іноземної валюти з боку бізнесу та населення у лютому помітно знизився. Про це йдеться у свіжому «Макроекономічному та монетарному огляді» НБУ.

Валютний ринок у лютому: попит на долар впав удвічі, НБУ скоротив інтервенції
Фото: pixabay

Попит на готівковий долар знизився

За даними регулятора, у лютому чистий попит на іноземну валюту помітно скоротився в усіх сегментах ринку:

  • Готівковий ринок: попит впав до $0,5 млрд (для порівняння, у період з жовтня 2025-го по січень 2026 року він тримався на рівні $0,7−0,8 млрд).
  • Головний фактор: обсяги чистої купівлі готівкового долара скоротилися більш ніж удвічі. Водночас інтерес до євро залишався на стабільному рівні без різких коливань.

НБУ економить резерви

Зниження тиску на гривню дозволило Нацбанку зменшити обсяги підтримки ринку. Чистий продаж валюти з боку НБУ на міжбанку скоротився до $3 млрд.

Курсова динаміка

Офіційний курс гривні до долара за місяць послабився на 0,5%. Проте до євро гривня просіла відчутніше — на 1,3%, що пояснюється девальвацією самого долара на світових ринках.

Різниця між готівковим та офіційним курсами залишається мінімальною: 0,3% для долара та 0,5% для євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
6 березня 2026, 14:43
#
Це було в лютому, а за 5 днів березня все сильно змінилось))
тільки три мільярди спалили кредитів, оце хороша новина!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
