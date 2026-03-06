Валютний ринок у лютому: попит на долар впав удвічі, НБУ скоротив інтервенції

Ситуація на валютному ринку України стабілізувалася за підсумками перших двох місяців 2026 року, а інтерес до іноземної валюти з боку бізнесу та населення у лютому помітно знизився. Про це йдеться у свіжому «Макроекономічному та монетарному огляді» НБУ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попит на готівковий долар знизився

За даними регулятора, у лютому чистий попит на іноземну валюту помітно скоротився в усіх сегментах ринку:

Готівковий ринок: попит впав до $0,5 млрд (для порівняння, у період з жовтня 2025-го по січень 2026 року він тримався на рівні $0,7−0,8 млрд).

Головний фактор: обсяги чистої купівлі готівкового долара скоротилися більш ніж удвічі. Водночас інтерес до євро залишався на стабільному рівні без різких коливань.

НБУ економить резерви

Зниження тиску на гривню дозволило Нацбанку зменшити обсяги підтримки ринку. Чистий продаж валюти з боку НБУ на міжбанку скоротився до $3 млрд.

Курсова динаміка

Офіційний курс гривні до долара за місяць послабився на 0,5%. Проте до євро гривня просіла відчутніше — на 1,3%, що пояснюється девальвацією самого долара на світових ринках.

Різниця між готівковим та офіційним курсами залишається мінімальною: 0,3% для долара та 0,5% для євро.