Курс валют на п'ятницю: долар у банках подешевшав на 13 копійок, євро — на 20 копійок

У п'ятницю, 6 березня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у покупці, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,47−44,05 грн. Євро купують за 50,40 грн, а продають за 51,19 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,98, євро — 51,00−51,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,5950−43,6250 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,64−50,65 грн/євро.

