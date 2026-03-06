Майже 40% жінок вважають, що роботодавець має компенсувати витрати на «офісний одяг» — опитування

Більшість учасників онлайн-опитування, яке проводили в телеграм-каналі «Мінфіну» вважають, що компанії мають хоча б частково компенсувати витрати на зовнішній вигляд, якщо вони встановлюють вимоги до дрес-коду.

Що показало опитування

Згідно з результатами анонімного опитування, 39% респондентів підтримують ідею компенсації. На їхню думку, якщо роботодавець визначає стандарти зовнішності для співробітників, то логічно, щоб компанія частково покривала витрати на відповідний одяг або догляд.

Ще 34% опитаних зазначили, що компенсація можлива, але за умови рівних правил для всіх. Тобто, якщо компанія відшкодовує витрати на зовнішній вигляд, така практика має поширюватися і на чоловіків, а вимоги до зовнішності повинні бути однаковими.

Водночас 27% респондентів виступили проти компенсацій. Вони вважають, що дрес-код є частиною професійної культури, а витрати на відповідний зовнішній вигляд — особиста відповідальність працівника.

В опитуванні взяли участь 953 користувачі, а переглянули його понад 5,7 тисячі людей.

Дискусія щодо компенсації витрат на «офісний вигляд» дедалі частіше виникає у професійному середовищі, адже у багатьох компаніях вимоги до зовнішності можуть передбачати додаткові витрати на одяг, косметику або догляд. Це піднімає питання балансу між корпоративними стандартами та особистими витратами працівників.