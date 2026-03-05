До закриття міжбанку в четвер, 5 березня, курс долара знизився на 33 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 39 копійок у купівлі та на 38 копійок у продажу.
5 березня 2026, 17:33
Долар та євро різко відкотилися на міжбанку
Відкриття 5 березня
Закриття 5 березня
Зміни
43,92/43,95
43,59/43,62
33/33
50,98/50,99
50,59/50,61
39/38
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,60−44,10 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,81−44,00, євро — 51,05−51,25 грн.
