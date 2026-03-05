Найбільший міжнародний оператор грошових переказів оголосив про партнерство з Crossmint для запуску стейблкїона USDPT та нової мережі цифрових платежів Digital Asset Network. Про це пише PR Newswire.
5 березня 2026, 14:03
Western Union запускає стейблкоїн на блокчейні Solana
Яка головна ідея
Головна ідея — поєднати блокчейн та традиційні грошові перекази.
- USDPT буде випущений у мережі Solana.
- Фінтех-сервіси зможуть використовувати API Crossmint для відправки платежів у стейблкоїні.
- Одержувачі зможуть конвертувати цифрові долари у готівку через мережу Western Union.
Чому це важливо
Компанія має понад 360 000 пунктів видачі готівки по всьому світу та присутність у 200+ країнах, тому нова система фактично поєднує криптоплатежі з глобальною інфраструктурою переказів.
Джерело: Мінфін
