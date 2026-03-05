Курс валют на четвер: долар в банках підскочив на 33 копійки, євро — на 35 копійок

У четвер, 5 березня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 33 копійки у продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 35 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та 21 копійку у продажу. Євро додало 13 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,55−44,20 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,81−44,21, євро — 51,15−51,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,92−43,95 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,98−50,99 грн/євро.

