Середня зарплата впала майже на 10% у січні: які працівники втратили найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 березня 2026, 10:05

Середня зарплата впала майже на 10% у січні: які працівники втратили найбільше

Зниження середньої заробітної плати в Україні у січні 2026 року майже на 10% порівняно з груднем 2025-го має сезонний характер і пов’язане насамперед із виплатами наприкінці року. У грудні традиційно здійснюються премії, відпускні та погашення заборгованостей по зарплаті, що тимчасово підвищує рівень доходів, тоді як у січні цей ефект зникає, формуючи статистичне зниження показника. Про це написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Зниження середньої заробітної плати в Україні у січні 2026 року майже на 10% порівняно з груднем 2025-го має сезонний характер і пов’язане насамперед із виплатами наприкінці року.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кого найбільше торкнулося зменшення

«Зменшення майже на 10% безумовно, болюче вдарило по людях. А особливо — по працівниках, які працюють в музеях, архівах, закладах спорту та культури. У січні їх заробітна плата склала від 13,1 до 17,8 тис. грн, хоча у грудні фахівці отримували відчутно більше — від 17,8 до 20,9 тис. грн (-15−30% від доходу за місяць)», — написав Гетманцев.

Середня зарплата по Україні

За даними Держстату, як зазначає голова Податкового комітету, середня зарплата по Україні станом на січень 2026 року склала 27 975 грн, що на 9,5% (або 2 951 грн) менше ніж у грудні 2025 року.

Найвищий показник середньої зарплати по галузям:

  • IT — 76 905 грн (за місяць +1 924 грн)
  • Авіатранспорт — 58 249 грн (-14 400 грн)
  • Фінанси та страхування — 54 901 грн (-9 011 грн).

Найнижчий показник середньої зарплати по галузям:

  • Бібліотеки, архіви, музеї — 13 104 грн (за місяць -5 561 грн)
  • Творчість, мистецтво, розваги — 13 822 грн (-3 944 грн)
  • Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок — 17 828 грн (-3 168 грн).

Де найбільші зарплати

Найбільші зарплати традиційно виплачують у Києві — 43 865 грн (за місяць -4 584 грн), а от найменше у січні 2026 року виплачували в Чернівецькій області — 19 984 грн (-2 466 грн).

Заборгованість по зарплаті

Як зазначає Гетманцев, щодо заборгованості по зарплаті: станом на 1 лютого 2026 року — 3,4 млрд грн (у попередньому місяці — 3,6 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами