Середня зарплата впала майже на 10% у січні: які працівники втратили найбільше

Зниження середньої заробітної плати в Україні у січні 2026 року майже на 10% порівняно з груднем 2025-го має сезонний характер і пов’язане насамперед із виплатами наприкінці року. У грудні традиційно здійснюються премії, відпускні та погашення заборгованостей по зарплаті, що тимчасово підвищує рівень доходів, тоді як у січні цей ефект зникає, формуючи статистичне зниження показника. Про це написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Кого найбільше торкнулося зменшення

«Зменшення майже на 10% безумовно, болюче вдарило по людях. А особливо — по працівниках, які працюють в музеях, архівах, закладах спорту та культури. У січні їх заробітна плата склала від 13,1 до 17,8 тис. грн, хоча у грудні фахівці отримували відчутно більше — від 17,8 до 20,9 тис. грн (-15−30% від доходу за місяць)», — написав Гетманцев.

Середня зарплата по Україні

За даними Держстату, як зазначає голова Податкового комітету, середня зарплата по Україні станом на січень 2026 року склала 27 975 грн, що на 9,5% (або 2 951 грн) менше ніж у грудні 2025 року.

Найвищий показник середньої зарплати по галузям:

IT — 76 905 грн (за місяць +1 924 грн)

Авіатранспорт — 58 249 грн (-14 400 грн)

Фінанси та страхування — 54 901 грн (-9 011 грн).

Найнижчий показник середньої зарплати по галузям:

Бібліотеки, архіви, музеї — 13 104 грн (за місяць -5 561 грн)

Творчість, мистецтво, розваги — 13 822 грн (-3 944 грн)

Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок — 17 828 грн (-3 168 грн).

Де найбільші зарплати

Найбільші зарплати традиційно виплачують у Києві — 43 865 грн (за місяць -4 584 грн), а от найменше у січні 2026 року виплачували в Чернівецькій області — 19 984 грн (-2 466 грн).

Заборгованість по зарплаті

Як зазначає Гетманцев, щодо заборгованості по зарплаті: станом на 1 лютого 2026 року — 3,4 млрд грн (у попередньому місяці — 3,6 млрд).