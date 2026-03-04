До закриття міжбанку в середу, 4 березня, курс долара зріс на 42 копійки у купівлі та продажу, євро подорожчало на 52 копійки у купівлі та продажу.
4 березня 2026, 17:43
Долар і євро додали більше 40 копійок на міжбанку
|
Відкриття 4 березня
|
Закриття 4 березня
|
Зміни
|
43,50/43,53
|
43,92/43,95
|
42/42
|
50,54/50,56
|
51,06/51,08
|
52/52
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,40−43,87 грн. Євро купують за 50,45 грн, а продають за 51,05 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−44,00, євро — 51,02−51,40 грн.
Джерело: Мінфін
