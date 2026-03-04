Open Banking в Україні — ПУМБ першим отримав дозвіл від НБУ на надання нефінансових платіжних послуг

ПУМБ став першим банком в Україні, який отримав регуляторну авторизацію Національного Банку України у межах розвитку Open Banking.

2 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив рішення про авторизацію діяльності ПУМБ з надання нефінансових платіжних послуг та включення банку до Реєстру платіжної інфраструктури як надавача нефінансових платіжних послуг.

У межах цієї авторизації ПУМБ отримав право надавати послуги з ініціювання платіжних операцій та послуги з надання відомостей з рахунків. Це важливий крок для розвитку Open Banking в Україні та формування нової цифрової інфраструктури фінансових сервісів.

Фактично це означає, що в межах моделі Open Banking банк отримав можливість ініціювати платіжні операції та отримувати відомості про рахунки клієнтів в інших банках. Отримання авторизації є надзвичайно важливим кроком для запуску Open Banking сервісів в Україні.

«ПУМБ виступає драйвером змін та інновацій на фінансовому ринку. Ми першими пройшли цей регуляторний етап і закладаємо основу для запуску нової цифрової екосистеми сервісів для наших клієнтів. Дякуємо Національному Банку України за впровадження Open Banking в країні та за системну роботу над формуванням нормативної бази, та конструктивну співпрацю в процесі авторизації», — підкреслює Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

Наразі банк завершує юридичну та технічну підготовку до запуску відповідних сервісів. Після завершення цих етапів ПУМБ зможе реалізувати Open Banking можливості для клієнтів у мобільному застосунку.

Після завершення технічних етапів ПУМБ буде готовий для запуску Open Banking як для роздрібного, так і для корпоративного бізнесу.

Для довідки:

Open Banking — це сучасна модель взаємодії на фінансовому ринку, яка передбачає використання стандартизованих та безпечних API для обміну даними між фінансовими установами за згодою клієнта. Такий підхід давно працює в країнах Європейського Союзу та сприяє розвитку фінтех-рішень, швидких платежів, сервісів з управління рахунками з різних банків та підвищенню конкуренції на ринку.

Для України впровадження Open Banking — це важливий крок до інтеграції у європейський фінансовий простір та розвитку сучасної фінансової інфраструктури.

У Європі така модель вже стала основою розвитку нових фінансових сервісів і фінтех-екосистеми.