OKX запускає торгове змагання для трейдерів: на кону 50 000 USDT і техніка Apple

Криптобіржа OKX запустила торгове змагання з призовим фондом 50 000 USDT. Серед винагород — MacBook Pro, iPhone 17 Pro Max, AirPods Pro 3 та ексклюзивний мерч OKX. Реєстрація відкрита до 27 березня 2026 року.

Що потрібно зробити

Зареєструйтеся на платформі OKX.

Натисніть «Приєднатися» на сторінці кампанії.

Торгуйте та піднімайтесь у рейтингах за PnL та торговим обсягом.

Змагання побудоване так, щоб дати шанс усім — не лише великим гравцям. Учасники борються одночасно у двох незалежних рейтингах: за відсотком прибутковості (P&L%) і за загальним обсягом торгів безстроковими USDT-контрактами. Трейдер із скромним депозитом, але точними угодами, має такі самі шанси потрапити у призову зону, як і той, хто торгує мільйонами. Призи отримують топ-20 учасників кожного рейтингу, а перемогти можна одразу в обох.

Лідер кожного рейтингу отримує 13% від призового пулу в USDT та MacBook Pro, за друге місце передбачено 11% від призового пулу та iPhone 17 Pro Max, за третє — 9% та AirPods Pro 3. Місця з 4 по 20 також не залишаються без винагороди: учасники отримують від 2% до 7% пулу, а четверте-шосте місце — ще й набір мерчу OKX. Загалом змагання винагородить 40 учасників.

Для тих, хто вперше торгує на OKX, передбачені окремі бонуси. Перші 100 нових користувачів, які внесуть депозит і здійснять першу угоду від 5 000 USDT, отримають ваучер на 200% APR. Ще 50 новачків можуть претендувати на торгові бонуси до 9 USDT залежно від накопиченого обсягу торгів — від 50 000 до 150 000 USDT. Активні трейдери отримують додатковий стимул: досягнення обсягу від 1 000 000 USDT на споті або 10 000 000 USDT на ф'ючерсах дає право на підвищення VIP-статусу до VIP+2 терміном на 60 днів.

Змагання відкрите для нових і наявних користувачів OKX, які пройшли верифікацію, та мають від 100 USDT на торговому акаунті на момент початку змагання. Захід відбудеться за умови реєстрації щонайменше 500 кваліфікованих учасників.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.