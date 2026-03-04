ФРС змінює курс: куди попливе долар у 2026 році

У 2026 році долар опинився в точці, де на його динаміку впливає не один фактор, а одразу кілька перехресних ліній напруження. З одного боку — уповільнювана, але все ще вища за цільовий орієнтир інфляція у США, з іншого — втома економіки від періоду жорсткої грошово-кредитної політики. До цього додається політичний цикл і можлива зміна глави Федеральної резервної системи. У такій конфігурації валютний ринок реагує не лише на цифри статистики, а й на очікування щодо того, яким стане наступний етап політики ФРС. Аналітики XFINE зазначають, що саме поєднання макроекономіки та кадрових рішень формує новий вектор для долара.

Сьогодні ключова ставка у США утримується на рівні 3.75%, що відображає прагнення регулятора закріпити зниження інфляції та уникнути її повторного прискорення. Водночас ринок уже живе очікуваннями майбутнього пом’якшення. Довгострокові прибутковості облігацій коливаються залежно від сигналів ФРС, а індекс долара чутливо реагує на кожну зміну риторики. У результаті валютний курс стає індикатором не лише поточної ситуації, а й довіри до подальших кроків американського центробанку.

Основним орієнтиром для ФРС залишається індекс витрат на особисте споживання PCE, цільовий рівень якого становить близько 2.0% у річному вимірі. За підсумками кінця 2025 року базовий показник перебував поблизу 2.7%, що вище за ціль і виправдовує обережність регулятора. Паралельно аналізується стан ринку праці. Рівень безробіття за методологією U-3, динаміка заробітних плат і дані щодо вакансій дозволяють оцінити, наскільки стійким є внутрішній попит і чи існує ризик вторинного інфляційного тиску. Доповнюють картину темпи зростання ВВП та індекси ділової активності ISM, які сигналізують про фазу економічного циклу.

Однак у 2026 році до традиційних макрофакторів додався елемент персональної невизначеності. Строк повноважень Джерома Пауелла спливає у травні, а президент Дональд Трамп висунув на посаду глави ФРС Кевіна Уорша. За даними Reuters, значна частина економістів допускає поступове зниження ставки у другій половині року за умови подальшого послаблення інфляційного тиску. Водночас обговорення кандидатури нового голови посилює дискусію щодо незалежності регулятора та можливого зміщення акцентів у політиці.

Кевін Уорш раніше критикував тривале збереження ультрам’яких умов і попереджав про ризики фінансових дисбалансів. Водночас нинішня ситуація відрізняється від періоду після глобальної фінансової кризи. Якщо інфляція продовжить наближатися до цільових рівнів, а темпи зростання економіки сповільняться, нове керівництво може підтримати м’якший курс. Опитування показують, що майже 60% аналітиків очікують зниження ставки до діапазону 3.25−3.50% до кінця 2026 року. Такий сценарій передбачає поступове послаблення позицій долара, оскільки прибутковість американських активів стане менш привабливою порівняно з іншими юрисдикціями.

У класичній моделі зниження ставки призводить до здешевлення валюти. Нижча прибутковість державних облігацій скорочує приплив капіталу та зменшує премію за володіння доларом. За двох-трьох кроків униз протягом року індекс DXY теоретично може втратити близько 3.0−6.0% проти кошика основних валют. Проте динаміка не буде лінійною. На курс впливатимуть рішення Європейського центрального банку, політика Банку Англії та загальний стан глобального апетиту до ризику.

Окремої уваги заслуговує комунікаційна політика ФРС. Як зазначає Bloomberg, ринки дедалі частіше реагують на слова посадовців сильніше, ніж на сам крок щодо ставки. Формулювання про «стале зниження інфляції» або «підвищені ризики для зростання» здатні скоригувати очікування інвесторів на місяці вперед. Для трейдерів це означає зростання волатильності навколо засідань FOMC та публікації ключових даних. У середині року, коли питання зміни голови стане практичним, чутливість ринку до заяв регулятора може додатково посилитися.

У XFINE підкреслюють, що за таких умов особливо важливо аналізувати не лише абсолютні значення показників, а й їх відхилення від консенсус-прогнозів. Навіть невелика різниця між фактичними даними та очікуваннями здатна спричинити різкий рух на валютному ринку. Друга половина 2026 року з високою ймовірністю стане періодом обережного коригування курсу ФРС. Якщо інфляція стабілізується, долар отримає простір для помірного послаблення. Якщо ж ціновий тиск збережеться, регулятор буде змушений довше утримувати жорсткі умови, що підтримає американську валюту.

Таким чином, доля долара у 2026 році визначається не одним рішенням, а складним поєднанням статистики, риторики та кадрових змін. Валютний ринок уже закладає в ціни сценарій поступового пом’якшення, проте ступінь і швидкість цього процесу залишаються предметом дискусії. Як вважають у XFINE, ключовою інтригою стане баланс між прагненням підтримати економічне зростання та необхідністю зберегти цінову стабільність. Саме цей баланс і визначить, куди попливе долар у найближчі місяці.

Аналітичний відділ XFINE