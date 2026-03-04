Multi від Мінфін
4 березня 2026, 16:53

До $5 тисяч за таксі та $250 тисяч за літак: як люди евакуюються з Дубаю

Міжнародні компанії витрачають десятки й навіть сотні тисяч доларів на евакуацію співробітників та їхніх родин із Дубая на тлі п’ятого дня ескалації конфлікту на Близькому Сході. За даними страхових компаній і туристичних агентів, вартість вивезення однієї сім'ї може сягати $250 000 через різке подорожчання приватних літаків і наземного транспорту, повідомляє Financial Times.

Міжнародні компанії витрачають десятки й навіть сотні тисяч доларів на евакуацію співробітників та їхніх родин із Дубая на тлі п’ятого дня ескалації конфлікту на Близькому Сході.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Часткове відновлення рейсів

Як пише газета, після кількаденної зупинки авіасполучення частину рейсів із Дубая та Абу-Дабі почали відновлювати. Водночас регулярні перевезення залишаються обмеженими, що стимулює зростання попиту на альтернативні способи виїзду з регіону. На цьому тлі дедалі більше мешканців, туристів і експатів намагаються залишити емірат.

Вартість чартерів та таксі

За оцінками страховиків, евакуація родини з двох дорослих і двох дітей приватним літаком може коштувати до $250 000. Вартість чартерних рейсів зросла приблизно вдвічі лише за кілька днів. Через дефіцит комерційних рейсів частина людей обирає наземний транспорт, щоб дістатися сусідніх країн.

Найпопулярнішими напрямками для виїзду стали Маскат в Омані та Ер-Ріяд у Саудівській Аравії. Якщо раніше поїздка таксі або приватним мікроавтобусом із Дубая до Маската коштувала кілька сотень доларів, то зараз ціни підскочили до кількох тисяч. За словами страхових менеджерів, тарифи на такі поїздки можуть перевищувати $5000.

Туристичні агенти, які працюють із заможними клієнтами, також фіксують різке зростання запитів на виїзд. Якщо раніше частина людей займала вичікувальну позицію, то тепер дедалі більше сімей ухвалюють рішення залишити регіон. Зросла й кількість замовлень чартерних рейсів із домашніми тваринами, адже перевезення тварин регулярними рейсами наразі ускладнене.

Попри часткове відновлення польотів, авіакомпанії Emirates, Flydubai та Etihad виконують лише окремі рейси для повернення пасажирів, тоді як регулярне сполучення залишається обмеженим.

Рейси Qatar Airways наразі не здійснюються через закриття повітряного простору Катару. Через це десятки тисяч пасажирів, які планували виліт із ключових регіональних хабів, залишаються заблокованими.

Тим часом уряди Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії вже організували репатріаційні рейси для своїх громадян.

Скасування рейсів

Ескалація конфлікту в регіоні Перської затоки призвела до часткового закриття повітряного простору та масових перебоїв у роботі авіахабів Близького Сходу. Дубай є одним із найбільших міжнародних транзитних центрів світу, через який щороку проходять десятки мільйонів пасажирів, тому обмеження авіасполучення особливо болісно позначається на бізнесі та експатській спільноті.

За даними Flightradar24, після першого удару у відповідь з боку Ірану у світі було скасовано понад 12 300 рейсів. Найбільший міжнародний авіаперевізник Emirates продовжив призупинення регулярних рейсів до та з Дубая щонайменше до середи вечора, тоді як Etihad Airways — до четверга.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
lider2000
lider2000
4 березня 2026, 17:56
#
Все зарабативают на войне
+
0
Mindent
Mindent
4 березня 2026, 18:14
#
Ничего не меняется в этом мире …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
