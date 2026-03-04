$8 млрд з-за кордону і 1,3 трлн грн всередині країни: як працював ринок грошових переказів у 2025 році

Національний банк України оприлюднив підсумки роботи платіжних систем за 2025 рік. Статистика свідчить про високу стійкість фінансового сектору: обсяги як внутрішніх, так і транскордонних переказів залишилися на рівні попереднього року, що підтверджує стабільність фінансових звичок українців.

Перекази в межах України

У 2025 році українці активно користувалися 19 платіжними системами. Загальний обсяг переказів у межах країни склав 1,3 трлн грн (або $31,6 млрд в еквіваленті).

Середня сума одного переказу в межах України у 2025 році становила 1206 грн, що також майже відповідає показникам 2024 року (1 231 грн).

Більше половини всього ринку — 59,3% усіх внутрішньодержавних операцій — забезпечила система PrivatMoney.

Перекази в Україну

Обсяг коштів, перерахованих в Україну через платіжні системи, склав $2,5 млрд. Ця сума включає не лише приватну допомогу від родичів, а й критично важливі виплати від міжнародних гуманітарних організацій.

Звідки надходили кошти (ТОП-5 країн):

США — 22,4%

Німеччина — 12,4%

Ізраїль — 11,1%

Велика Британія — 10,7%

Італія — 10,5%

Середня сума транскордонного переказу дещо зросла і становила $274 проти $267 у 2024 році.

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі три платіжні системи «переказу коштів»:

Western Union (платіжна організація — резидент США) — 39,7% усіх переказів;

RIA (платіжна організація — резидент США) — 21,4% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація — резидент США) — 17,8% усіх переказів.

Традиційно через платіжні системи «переказу коштів» у попередні роки (зокрема до повномасштабного вторгнення) надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. У 2025 році ця тенденція посилилася — через платіжні системи «переказу коштів» надійшла майже третина від приватних переказів (майже 31%).

Так, усього у 2025 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано понад $8 млрд в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки).

Нацбанк нагадує, що через дію воєнного стану перекази коштів з України за кордон залишаються обмеженими.