Національний банк України оприлюднив підсумки роботи платіжних систем за 2025 рік. Статистика свідчить про високу стійкість фінансового сектору: обсяги як внутрішніх, так і транскордонних переказів залишилися на рівні попереднього року, що підтверджує стабільність фінансових звичок українців.
$8 млрд з-за кордону і 1,3 трлн грн всередині країни: як працював ринок грошових переказів у 2025 році
Перекази в межах України
У 2025 році українці активно користувалися 19 платіжними системами. Загальний обсяг переказів у межах країни склав 1,3 трлн грн (або $31,6 млрд в еквіваленті).
Середня сума одного переказу в межах України у 2025 році становила 1206 грн, що також майже відповідає показникам 2024 року (1 231 грн).
Більше половини всього ринку — 59,3% усіх внутрішньодержавних операцій — забезпечила система PrivatMoney.
Перекази в Україну
Обсяг коштів, перерахованих в Україну через платіжні системи, склав $2,5 млрд. Ця сума включає не лише приватну допомогу від родичів, а й критично важливі виплати від міжнародних гуманітарних організацій.
Звідки надходили кошти (ТОП-5 країн):
- США — 22,4%
- Німеччина — 12,4%
- Ізраїль — 11,1%
- Велика Британія — 10,7%
- Італія — 10,5%
Середня сума транскордонного переказу дещо зросла і становила $274 проти $267 у 2024 році.
Лідерами за сумою переказів в Україну були такі три платіжні системи «переказу коштів»:
- Western Union (платіжна організація — резидент США) — 39,7% усіх переказів;
- RIA (платіжна організація — резидент США) — 21,4% усіх переказів;
- MoneyGram (платіжна організація — резидент США) — 17,8% усіх переказів.
Традиційно через платіжні системи «переказу коштів» у попередні роки (зокрема до повномасштабного вторгнення) надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. У 2025 році ця тенденція посилилася — через платіжні системи «переказу коштів» надійшла майже третина від приватних переказів (майже 31%).
Так, усього у 2025 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано понад $8 млрд в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки).
Нацбанк нагадує, що через дію воєнного стану перекази коштів з України за кордон залишаються обмеженими.
